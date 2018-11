Changement à la collecte des encombrants à Saint-Laurent

Les Laurentiens devront à partir du 1er décembre séparer leurs encombrants en deux piles distinctes. La collecte sera effectuée le même jour, mais par deux camions différents pour, d’une part, les encombrants non rembourrés, comme les meubles et les électroménagers, ainsi que les résidus de construction et, d’autre part, pour les meubles rembourrés, comme les sofas et les matelas.

Les collectes se feront aux dates habituelles, soit une fois par mois pour les logements et les industries, commerces et institutions (ICI) où il y a des bacs roulants et une fois par semaine pour les immeubles de 9 logements et plus et les lieux où les ordures sont collectées au moyen de sacs ou de conteneurs.

Certains objets, comme les pneus, les résidus domestiques dangereux (peintures, piles, etc.) et les produits électroniques, doivent être amenés à l’écocentre, car ils ne sont pas autorisés lors de ces collectes. Les réfrigérateurs, congélateurs et climatiseurs font quant à eux l’objet d’une collecte spéciale et il est nécessaire d’appeler le 3-1-1 pour qu’ils soient ramassés.

L’éco-centre, situé au 3535, rue Sartelon (accessible par le boulevard Henri-Bourassa Ouest), est ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h.