Premier marché de Noël local et écoresponsable au Cégep de Saint-Laurent

Céramique, bijoux, vêtements, décorations, produits corporels et gourmandises de créateurs d’ici seront autant d’idées d’achats de Noël pour les Laurentiens, mercredi et jeudi. Le cégep de Saint-Laurent organise la première édition de son marché de Noël local et écoresponsable au profit de sa fondation.

En plus d’encourager l’artisanat local, l’événement financera des bourses et des projets parascolaires de l’établissement de l’avenue Sainte-Croix. Tous les fonds recueillis, notamment par la location de table et un tirage, iront à la fondation du cégep.

Plusieurs exposants sont d’ailleurs d’anciens étudiants du cégep, comme la Poterie Weilbrenner et Lebeau et La maison de Léa. D’autres sont des employés, tels que Mlle Coccinelle et ses t-shirts, Relooking meuble d’amour et Confection et les bijoux Rochamel. Il y aura également quelques tables présentant des produits d’ailleurs visant à financer les projets internationaux d’étudiants.

Pour l’animation, la troupe Les danseux sera sur place entre 12h et 14h le mercredi.

Les 28 et 29 novembre, de 10h à 20h, à l’entrée principale du cégep de Saint-Laurent (625, avenue Sainte-Croix).