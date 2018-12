Nouveaux tarifs pour les bacs de collecte à Saint-Laurent

Les résidents ainsi que les industries, commerces et institutions (ICI) de Saint-Laurent pourront se procurer gratuitement de nouveaux bacs de collecte à partir du 1er janvier. Les coûts variaient auparavant entre une cinquantaine et une centaine de dollars.

À la suite des mesures prises par l’arrondissement et annoncées lors de la dernière séance du conseil, les Laurentiens bénéficieront de cette gratuité ou d’une réduction de tarifs pour certains services reliés aux bacs.

«Ces mesures permettront d’améliorer notre collecte de matières résiduelles d’ici 2020, indique le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa. Avec ces éléments incitatifs, nous visons donc à la fois la réduction du volume des bacs de déchets et l’augmentation du volume des bacs de matières recyclables et organiques.»

La fourniture, le remplacement et la réparation de bacs de matières organiques pour les immeubles de huit logements et moins seront gratuits. Pour les matières recyclables, la fourniture d’un bac sera gratuite pour le résidentiel, sauf pour la demande d’un plus petit, qui se chiffre à 30 $. Les ICI paieront 50 $ pour obtenir un nouveau bac vert.

Les bacs de déchets resteront payants, sauf le service de réparation ou de remplacement d’un bac brisé.