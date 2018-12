Saint-Laurent, championne de robotique à BetaBots

L’ équipe de robotique de l’école secondaire Saint-Laurent, 3986 – Express-O , a été sacrée championne du tournoi BetaBots, le 1er décembre, à Québec. Ce programme, plutôt qu’une compétition, est une opportunité d’expérimentation et de développement et d’initiation au contexte FIRST (Favoriser l’Inspiration et la Reconnaissance des Sciences et de la Technologie), dont la saison de festivals sera lancée le mois prochain.

La vingtaine d’élèves laurentiens a, sur une période de six semaines, défini une stratégie de jeu ainsi que conçu, fabriqué et programmé un robot baptisé Junior. Ce dernier devait recueillir des échantillons dans le cratère Jezero de la planète Mars. Sur le terrain, l’Express-O, chapeautée par l’enseignant Bruno Bastos, a cumulé 10 victoires et zéro défaite.

Plusieurs mentors ont travaillé avec les jeunes pour leur présenter leur travail et les inciter à poursuivre une carrière en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, en cette période de grands besoins en main-d’œuvre spécialisée.

La saison de compétition FIRST sera lancée le 5 janvier et le festival de robotique de Montréal se tiendra du 28 février au 2 mars.

Les personnes souhaitant faire du bénévolat dans l’équipe de robotique peuvent contacter bruno.bastos@csmb.qc.ca.