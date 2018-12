École secondaire Saint-Laurent: aider les enfants malades

Sous la direction de l’enseignante Margaret Der Artinian, les élèves de l’école secondaire Saint-Laurent ont multiplié les initiatives afin d’amasser des fonds pour une cause toute particulière. Par le biais de journées d’emballage dans les épiceries et de collectes de sous, ils ont empoché près de 4 000 $, lesquels seront entièrement remis à Fais un vœu-Québec. L’organisme, qui permet à des enfants atteints de maladies graves de réaliser leur rêve le plus cher, utilisera cette somme pour contribuer au financement de différents projets, que ce soit la décoration d’une chambre dans le style Pokémon, l’organisation d’un voyage à Disney World ou la planification d’une rencontre privilégiée avec le gardien de but des Canadiens de Montréal, Carey Price.

Il est possible pour n’importe quels organisme, entreprise ou établissement scolaire d’organiser une collecte de fonds pour contribuer à la cause de l’organisme Fais un vœu – Québec. Alors que certains privilégient des petits gestes, comme l’école secondaire de Saint-Laurent, d’autres organisent des événements d’envergure comme des encans silencieux, des tournois sportifs ou encore des soirées de gala.