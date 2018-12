Bouger l’hiver à Saint-Laurent

Loin de confiner les Laurentiens dans leur canapé, l’arrivée de l’hiver est l’occasion de profiter de nouvelles activités dans l’arrondissement. Voici un tour d’horizon des sites et parcs à tester en janvier.

Bordé par deux parcs-nature, Saint-Laurent est à proximité d’activités adaptées pour la saison hivernale. Dans celui du Bois-de-Liesse, un réseau skiable et deux buttes de glissade garantissent plaisir aux petits et grands.

Avec 9 km de sentiers, ainsi que 3,3 km en pas de patin, le parc de 159 hectares est idéal pour pratiquer le ski de fond. La location est offerte et deux chalets permettent de se réchauffer.

Pour les débutants, des cours pour enfants dès 6 ans et adultes sont assurés le samedi et le dimanche par l’organisme GUEPE. Les inscriptions, dans la limite des places disponibles, se terminent ce vendredi sur www.guepe.qc.ca et au 514 280-6829.

Un circuit dans une forêt de feuillus et une zone humide sont également proposés en raquettes. Des promenades sous les étoiles, avec un éducateur-naturaliste de GUEPE, sont au programme certains samedis de l’hiver. Le 26 janvier, l’apprentissage de la survie en forêt est par exemple prévu. Cette activité payante doit être réservée au 514 280-6729.

Une nouveauté permettra de se relaxer après l’effort les samedis 12 et 26 janvier notamment et découvrir l’art de vivre scandinave lors d’après-midis hygge avec feu extérieur, chaises Adirondacks et bougies.

Les cours de cardio plein air, des séances d’entraînement en extérieur, recommencent au parc-nature du Bois-de-Liesse le 14 janvier. Les inscriptions se font sur www.cardiopleinair.ca et au 514 604-7773.

Au Bois-de-Saraguay, un sentier de 1,8 km permet de se promener dans la nature et de découvrir une forêt très ancienne.

Un peu plus loin, d’autres parcs-nature, comme celui du Cap-Saint-Jacques, dans l’Ouest-de-l’Île, proposent une foule d’activités comme le traîneau à chiens, l’initiation au cerf-volant de traction et la pêche blanche.

Dans les quartiers

Plusieurs buttes de glissade sont accessibles dans les parcs Gohier, Hartenstein, Philippe-Laheurte et Saint-Laurent. Des patinoires extérieures et ronds de glace sont entretenus dans plus d’une quinzaine de parcs, de Bois-Franc à Painter, en passant par le parc Beaudet.

Le hockey et le patinage libres sont proposés à l’aréna Raymond-Bourque. Un service d’aiguisage de patins y est disponible en soirée et la fin de semaine.

Pour les jours où la neige ne sera pas au rendez-vous, des activités sont aussi offertes en intérieur, notamment au Complexe sportif de Saint-Laurent.

Pour plus d’informations ou les conditions: ville.montreal.qc.ca