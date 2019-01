Conseil d’arrondissement de Saint-Laurent en bref- janvier 2019

Prolongation de bail

Afin de maintenir une offre de service aquatique, l’arrondissement a renouvelé son bail jusqu’en 2021 pour conserver des espaces au YMCA Saint-Laurent, sur le boulevard Décarie. Un montant de plus de 713 000$ sera déboursé pour l’utilisation, entre autres, de la piscine, d’un local, des vestiaires et d’un espace d’entreposage.

Réfection de la station de pompage

L’impact qu’auront les travaux de réfection de la station de pompage Saint-François sur deux ponts d’étagement devra être étudié à la demande de Transports Québec. Un contrat de près de 43 000$ a été octroyé à CIMA+ pour préparer un avis technique. La firme est aussi derrière l’élaboration des plans et devis des travaux et aura le mandat de surveiller le chantier qui s’échelonnera d’août à octobre.

Effarouchement des bernaches

Le contrôle des populations de bernaches dans Saint-Laurent se poursuivra cet été. Le mandat a été donné à Services environnementaux faucons au coût de 40 484$. La firme aura notamment à réduire la natalité, détecter les nids et disperser les populations par divers techniques, dont l’effarouchement avec l’aide de chiens entraînés, dans différents parcs de l’arrondissement. La présence de ces oiseaux dans certains espaces verts occasionne des nuisances pour la pratique d’activités.

Disposition des terres d’excavation

Les travaux publics se départiront de terres d’excavation puisque leur espace d’entreposage est limité. Englobe, Recyclage Notre-Dame et Groupe Akifer accueilleront ces sols contaminés. Saint-Laurent dépensera 100 000$ pour retirer ces résidus de la cour des travaux publics.

Soutien financier

Le centre communautaire Bon Courage a obtenu une aide financière de plus de 16 500$ pour la réalisation de son projet «Club Arc en ciel». Cette initiative vise à promouvoir la réussite scolaire et l’épanouissement des jeunes du quartier d’Hodge-Place-Benoit à travers diverses activités telles que de l’aide aux devoirs et des sorties éducatives. Un accompagnement est aussi fourni aux parents pour les impliquer dans la réussite de leurs enfants.

40e anniversaire

Le Centre d’action bénévole et communautaire Saint-Laurent a obtenu une subvention de 1000$ pour tenir des activités qui souligneront son 40e anniversaire de fondation cette année.

Clôtures des installations aquatiques

Saint-Laurent a adhéré au plan visant la mise aux normes des clôtures ceinturant l’ensemble des installations aquatiques extérieures de Montréal. Par cette adhésion, l’arrondissement accepte que le Service de la diversité sociale et des sports réalise les diverses réfections des clôtures qui représentent un investissement à 2 M$. Il s’engage aussi à maintenir en bon état ces installations, une fois réparées.

Pierre concassée

Le contrat pour la fourniture de pierre concassée afin de réaliser des travaux d’égout, d’aqueduc et d’asphaltage a été renouvelé au coût de 100 000$ avec la compagnie Lafarge.