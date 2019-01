28e édition du tournoi de hockey interrégional de Saint-Laurent

Avant le début des grandes rénovations de l’aréna Raymond-Bourque, Hockey Saint-Laurent tient une dernière édition de son tournoi interrégional. L’organisation prendra une pause jusqu’à la fin de l’importante réfection qui nécessite la fermeture des deux patinoires.

Durant les deux ans de travaux, qui devraient commencer en juillet, l’association aura un manque d’environ 1 700 heures de glace. Hockey Saint-Laurent devra revoir son programme et se tourner vers d’autres arénas pour permettre à ses quelque 600 joueurs de pratiquer.

«On n’aura donc pas assez de glace pour gérer un tournoi. Il faut mettre ça en attente jusqu’à ce que les rénovations soient complétées», indique le président du tournoi, Joe Pasztor.

La réfection qu’entreprendra la Ville de Montréal vise à remplacer les systèmes de réfrigération au fréon et à maximiser les économies d’énergie dans cet immeuble au coût de 7,2 M$.

M. Pasztor s’inquiète peu de l’impact d’une absence jusqu’en 2021 sur la popularité du tournoi puisque l’organisation doit souvent refuser des inscriptions.

«Cette année, au niveau de midget B, on a 22 équipes sur une liste attente alors qu’on en accepte 8. Je pourrais avoir facilement un grand tournoi juste avec cette catégorie», expose-t-il.

Junior

Pour cette 28e édition, l’événement sportif a d’ailleurs pris du galon par rapport à l’an dernier. Le niveau junior intègre, possiblement pour la première fois, le tournoi interrégional.

«Comme c’est notre dernier tournoi avant les grandes rénovations, on voulait ajouter toutes les catégories possibles. On a donc des joueurs entre 7 et 22 ans. Je pense que c’est le seul tournoi de la grande région du Lac-Saint-Louis qui met tous les niveaux ensemble», avance M. Pasztor.

Ainsi, 113 équipes et près de 1800 joueurs s’affrontent à l’aréna Raymond-Bourque. Quelque 166 matchs seront disputés d’ici le 20 janvier. L’arrivée de formations junior a nécessité l’ajout d’une journée supplémentaire au tournoi.

Saint-Laurent est bien représenté dans chacune des catégories avec les équipes des Thunderbirds (novice , atome, pee-wee), des Dragons ( atome, pee-wee, midget et Bantam), les Griffons (pee-wee) et des Phénix (junior).

