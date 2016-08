Agenda communautaire du 31 août 2016

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif de Saint-Laurent. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’un maximum de 75 mots, au moins une semaine avant la parution à nouvellessaint-laurent@tc.tc.

Super bazar

En prévision de leur super bazar, les Demeures Ste-Croix, situées au 1165, avenue Sainte-Croix, récupèrent meubles, électroménagers, vêtements, sacs à main, bibelots, vaisselle, jouets, cadres, etc. L’activité-bénéfice, qui se tiendra les 3 et 4 septembre, de 9h à 16h, permet de contribuer à l’organisation de loisirs et l’achat d’équipements récréatifs pour la résidence pour aînés. Un piano est recherché pour installer dans la salle communautaire. Infos: 514 747-9860.

Exercices physiques pour les 50 ans et plus

Les exercices physiques en plein air «la santé avant l’âge» continuent pour la session d’automne au parc Caron, situé au 700, rue Muir, les mardis et les jeudis de 9h15 à 10h. Programme offert par l’éducateur physique spécialisé, M. Jean Lamoureux. Reprise le 6 septembre. Inscriptions au chalet du parc Caron les mardis et jeudis de 13h30 à 16h. Infos: 514 855-6123.

Exercices physiques

La session d’automne du programme d’exercices physiques débutera le 6 septembre, au sous-sol de l’église Saint-Hippolyte (Tassé/Filion). Inscriptions 15 minutes avant le 1er cours. Mardi et jeudi de 10h30 à 11h30. Infos auprès de Mario Tassé: 514 747-4300.

Centre des femmes de Saint-Laurent

La journée portes ouvertes se tiendra le 6 septembre de 13h30 à 16h30, au 685, boulevard Décarie, bur. 101. Ce sera une belle occasion de rencontrer notre équipe, de prendre connaissance de notre nouvelle programmation et de découvrir les services offerts dans une ambiance conviviale. Programmation également disponible en ligne: http://www.cfstl.org. Infos: 514 744-3513.

Carrefour des Aînés Saint-Laurent

Les inscriptions pour l’automne 2016 auront lieu le mercredi 31 août de 8h30 à 16h00 et le mardi 6 septembre de 8h30 à 16h00 au Centre des Loisirs, situé au 1375, rue Grenet. Les cours reprendront normalement à partir du 6 septembre. Infos: 514 748-0943.

Bridge Duplicata

Amateurs de bridge duplicata, vous êtes invités à l’activité du Club de Bridge Loisirs Saint-Laurent le mardi à 13h (possibilité de venir seul) et le mercredi à 19h, au Centre des Loisirs (1375, rue Grenet). Reprise le 6 et 7 septembre. Venez jouer dans une ambiance amicale et sereine. Infos: 514 332-2770 ou 514 747-4300

Femmes du monde

Le service Femmes du Monde du CARI St-Laurent ouvrira ses portes le mercredi 7 septembre de 9h à 12h afin de présenter ses activités à toutes celles qui le souhaitent. Couture, français, yoga, artisanat, cuisine collective et bien plus encore. Infos auprès d’Ariane: 514 748-2007, poste 238.

Chant

Les Voix de Montpellier ont besoin de choristes, particulièrement des hommes. Chanter procure de la joie et fait du bien. À partir du 8 septembre, RDV le jeudi, de 10h30 à 12h, au chalet du parc Caron, rue Muir. Infos: 514 337-1859.

Programme Entre Amis au YMCA Saint-Laurent

Vous avez 55 ans ou plus et vous souhaitez rester actif et développer votre cercle social? Le programme Entre Amis pourra sûrement répondre à votre demande. De multiples activités sont proposées pour 12$ par an. Venez-vous informer et vous inscrire jeudi 8 septembre de 13h à 15h au 1745, rue Décarie. Infos: 514 747-5353, poste 234.

Atelier de réinsertion socioprofessionnelle

Le Centre des femmes de Saint-Laurent propose aux femmes éloignées du marché du travail et désireuses d’entreprendre des démarches vers une réinsertion professionnelle réussie le projet «Améliorer ma condition, oui je le peux!». Recrutement du 29 août au 8 septembre. Rencontre d’information le 13 septembre, de 13h30 à 15h30. Les activités auront lieu trois demi-journées par semaine, du 20 septembre au 1er décembre. Inscriptions: 514 744-3513 ou au 685, boulevard Décarie, bur. 101.

Portes ouvertes de l’association de ringuette

L’association de ringuette de Saint-Laurent invite parents et jeunes filles de 3 ans et plus à venir découvrir ce merveilleux jeu, lors de nos portes ouvertes de ringuette, le samedi 10 septembre, de 15h à 17h, à l’aréna Raymond-Bourque (2345, boul. Thimens). Apportez des patins, des gants et un casque protecteur. Gratuit. Infos: 514 697-7382 et ringuettesaintlaurent.com

Initiation au hockey

Hockey féminin Elites organise un événement gratuit d’initiation au hockey pour les filles de 7 à 12 ans, le 11 septembre, de 10h à 11h30, à l’aréna de Ville Mont-Royal (1050 Dunkirk Rd). Équipement fourni. Les participantes et leurs familles pourront ensuite se joindre au premier BBQ annuel à 12h, sur le terrain à côté de l’aréna. Préinscription obligatoire: info@hockeyelites.ca

Reprise du Club de marche de la FADOQ

Le Club de marche de la FADOQ – Région Île de Montréal reprend lundi 12 septembre dès 9h. Tarif: 5$ pour toute l’année. Rendez-vous au Chalet du parc Maisonneuve Infos: 514 271-1411, poste 229.

Atelier pour les mamans

L’atelier «Parent-guide, parent-complice» du Centre des femmes de Saint-Laurent s’adresse aux mamans qui désirent vivre avec plus de joie leur rôle parental en acquérant des moyens concrets et respectueux pour instaurer une relation de complicité harmonieuse et satisfaite avec les enfants. Onze rencontres du 12 septembre au 5 décembre, de 9h30 à 11h30. Inscriptions: 514 744-3513 ou au 685, boulevard Décarie, bur. 101.

Cours de bridge

Le club de bridge loisirs de Saint-Laurent offre des cours de ce jeu de cartes stimulant où vous développerez logique, déduction et mémoire, en plus d’élargir votre cercle social. Cours par un professeur accrédité Coût: 90$ avec carte-loisirs. Début le 12 ou le 14 septembre. Infos: 514 332-2770.

La chorale D’une voix à l’autre recrute

La chorale D’une voix à l’autre, du Collège Regina Assumpta, est présentement en période de recrutement pour la session d’automne. Elle vous invite à faire quelques essais le lundi 19 septembre à 19 h 15, au Centre culturel et sportif Regina Assumpta, situé au 1750, rue Sauriol Est. Pas besoin de lire la musique. Pas d’audition préalable. Infos: heatherclarke514@gmail.com

Atelier de ressourcement pour les mamans du Centre du pédiatrie sociale de Saint-Laurent

Sur inscription – mamans et enfants de 0 à 5 ans. Les mamans jasent, prennent soin d’elles et apprennent à être bien dans leur corps pendant que les enfants font des activités de stimulation. Deux groupes disponibles: lundi de 9h30 à 11h30 ou jeudi de 13h à 15h. Inscriptions: 514 333-8989, poste 521 ou à la Maison de l’Enfance au 1159, avenue Sainte Croix, 2e étage.

Les aînés de Saint-Laurent en action

Une marche aura lieu le samedi 1er octobre à 9h, pour souligner la Journée internationale des personnes âgées. Le Comité Aînés du COSSL invite la population à se joindre à l’un des circuits, court ou long, au départ du Centre des loisirs de Saint-Laurent (1375, rue Grenet, salle 138). En plus de kiosques et d’animations, un repas sera offert et un tirage aura lieu. Inscription à 3 $ au COCLA (1357, rue Saint-Louis, du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 11h à 17h).

Un refuge pour grandir

Sur Inscription-enfants de 2 à 5 ans. Activités de stimulation précoce pour les enfants dont les parents sont nouveaux arrivants au Québec ayant un statut de réfugié ou en attente de statut. Mercredi et vendredi de 9h30 à 16h30. Inscriptions au 514 333-8989, poste 521 ou à la Maison de l’Enfance au 1159, avenue Sainte Croix, 2e étage.

Maternité-Vitalité

Activité du Centre de pédiatrie sociale de Saint Laurent pour les femmes enceintes pour apprendre à vivre pleinement et sereinement sa maternité. Un temps de créativité pour soi et son bébé, un lieu pour bouger et se reposer. Un espace libre pour se dire, s’écouter, se respecter et partager son expérience unique. Mardi de 9h30 à 12h. Inscriptions au 514 333-8989, poste 521 ou à la Maison de l’Enfance au 1159, avenue Sainte Croix, 2e étage.