Agenda communautaire du 14 septembre 2016

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif de Saint-Laurent. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’un maximum de 75 mots, au moins une semaine avant la parution à nouvellessaint-laurent@tc.tc.

Cours de bridge

Le club de bridge loisirs de Saint-Laurent offre des cours de ce jeu de cartes stimulant où vous développerez logique, déduction et mémoire, en plus d’élargir votre cercle social. Cours par un professeur accrédité Coût: 90$ avec carte-loisirs. Début le 12 ou le 14 septembre. Infos: 514 332-2770.

Changer des Vies – Le Temps d’une Journée

Moyennant un don, les membres, comme les non-membres, pourront participer à diverses activités, comme le trek-fit, la zumba, le cardio-cycle, la natation et le défi-triathlon, au YMCA Cartierville (1185, boul. Laurentien), le 17 septembre, de 9h à 15h. Les fonds recueillis serviront à financer des programmes destinés aux jeunes et aux familles dans le besoin. Infos: 514 313-1111.

La chorale D’une voix à l’autre recrute

La chorale D’une voix à l’autre, du Collège Regina Assumpta, est présentement en période de recrutement pour la session d’automne. Elle vous invite à faire quelques essais le lundi 19 septembre à 19 h 15, au Centre culturel et sportif Regina Assumpta, situé au 1750, rue Sauriol Est. Pas besoin de lire la musique. Pas d’audition préalable. Infos: heatherclarke514@gmail.com

Centre des femmes de Saint-Laurent

Activités à venir: «Parent-guide, parent-complice», pour les mamans ayant des enfants de 0-5 ans, atelier de 11 rencontres les lundis de 9h30 à 11h30; projection «Les Belles-sœurs d’ici et d’ailleurs» mardi 20 septembre à 13h30; rencontre thématique pour mamans «Les réseaux sociaux et leurs impacts sur la vie des parents» jeudi 22 septembre, de 9h30 à 11h30. Inscriptions: 514 744-3513 ou au 685, boulevard Décarie, bur. 101.

CARI St-Laurent

Début d’inscription pour les nombreuses activités pour les femmes proposées cet automne: cuisiner en santé, artisanat et couture, yoga, création d’un portfolio professionnel et ateliers sur la condition féminine. Inscription auprès de Zouina Fatmi: 514 748-2007, poste 237 ou zfatmi@cari.qc.ca

Une séance d’information «Premières démarches d’installation», mardi 20 septembre de 9h à 12h, destinée aux personnes arrivées au Québec depuis moins d’un an, abordera toutes les connaissances fondamentales à posséder pour une installation simplifiée: documents importants, ressources et services, droits et responsabilités, etc. Inscription auprès de Steve King: 514 748-2007, poste 239 ou sking@cari.qc.ca

Bazar du Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent

Le mercredi 21 septembre, de 8h30 à 11h30, venez habiller les enfants de 0 à 5 ans pour l’automne. Vêtements, équipement pour bébé et jeux. 1 $ les 5 vêtements, 50 ¢ le jeu. À la Maison de l’Enfance au 1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage, en arrière du stationnement du CLSC de Saint-Laurent. Infos: 514 333-8989, poste 521.

Championnat canadien ouvert en danse sportive

Les Championnats canadiens ouverts en danse sportive et les évènements du World DanceSport Federation Open auront lieu le samedi 24 septembre de 13h à 23h, au Gymnase de Côte-Saint-Luc. Les billets de l’événement, organisé par DanseSport Québec, peuvent être achetés en ligne ou sur place. Infos: dansesportquebec.com ou 514-418-TANGO (8264).

Les aînés de Saint-Laurent en action

Une marche aura lieu le samedi 1er octobre à 9h, pour souligner la Journée internationale des personnes âgées. Le Comité Aînés du COSSL invite la population à se joindre à l’un des circuits, court ou long, au départ du Centre des loisirs de Saint-Laurent (1375, rue Grenet, salle 138). En plus de kiosques et d’animations, un repas sera offert et un tirage aura lieu. Inscription à 3 $ au COCLA (1357, rue Saint-Louis, du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 11h à 17h).

Un refuge pour grandir

Activités de stimulation précoce pour les enfants de 2 à 5 ans dont les parents sont nouveaux arrivants au Québec avec un statut de réfugié ou en attente de statut. Mercredi et vendredi de 9h30 à 16h30 au Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent (1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage). Inscriptions: 514 333-8989, poste 521.

Art-thérapie

Le Centre des femmes de Saint-Laurent propose aux femmes de 60 ans et plus le projet «L’art de bien vieillir». Suivi individuel ou suivi de groupe (12 rencontres les mercredis de 13h à 16h, dès le 21 septembre). Par le biais du dessin, collage, peinture et/ou sculpture, vous serez amenée à développer votre potentiel malgré les différentes difficultés que vous vivez (retraite, deuils, maladie, gestion des émotions, etc.). Aucune expérience artistique n’est nécessaire. Inscriptions: 514 744-3513 ou au 685, boulevard Décarie, bur. 101.

Bazar Ensemble l’hiver

La Maison des familles de Saint-Laurent collecte des vêtements d’hiver, bottes et articles de sport d’hiver usagés du 3 au 30 octobre, afin d’aider les familles lors du bazar Ensemble l’hiver, qui se déroulera le samedi 12 novembre au Centre des Loisirs. Points de dépôt: Centre communautaire scolaire Parkdale, Centre des Loisirs, Aréna Raymond-Bourque, Mairie de Saint-Laurent, Maison de l’enfance. Infos: maisondesfamilles.org/bazar-ensemble-lhiver

Assemblées de l’AICM

L’Association d’Iléostomie et de Colostomie de Montréal invite les membres et la population à leurs assemblées qui ont lieu les 2e mardis de chaque mois, à 19 h 30, à la Maison Jacques-Cantin (Société canadienne du cancer), au 5151, boul. de l’Assomption. Programme: 514 255-3041 ou aicm-montreal.org