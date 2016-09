Des stationnements transformés

Pour la cinquième édition de PARK(ing) Day Montréal, quatre institutions laurentiennes se sont installées sur les cases de stationnement, le 16 septembre, afin de susciter, par des interventions artistiques et ludiques, un débat critique sur l’aménagement. L’arrondissement a mis en place un coin lecture en plein air avec l’aide de la bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent, tandis que VertCité transformait un tronçon du boulevard Décarie en jardin urbain. L’équipe de MOBA a pris part à une séance de yoga sur son stationnement et les étudiants ont pu profiter de musique, ateliers de cirque et de vélo au cégep de Saint-Laurent.