Agenda communautaire du 21 septembre 2016

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif de Saint-Laurent. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’un maximum de 75 mots, au moins une semaine avant la parution à nouvellessaint-laurent@tc.tc.

Bazar du Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent

Le mercredi 21 septembre, de 8h30 à 11h30, venez habiller les enfants de 0 à 5 ans pour l’automne. Vêtements, équipement pour bébé et jeux. 1 $ les 5 vêtements, 50 ¢ le jeu. À la Maison de l’Enfance au 1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage, en arrière du stationnement du CLSC de Saint-Laurent. Infos: 514 333-8989, poste 521.

Championnat canadien ouvert en danse sportive

Les Championnats canadiens ouverts en danse sportive et les évènements du World DanceSport Federation Open auront lieu le samedi 24 septembre de 13h à 23h, au Gymnase de Côte-Saint-Luc. Les billets de l’événement, organisé par DanseSport Québec, peuvent être achetés en ligne ou sur place. Infos: dansesportquebec.com ou 514-418-TANGO (8264).

Centre des femmes de Saint-Laurent

Activités à venir: «Capsule d’Oxygène» pour les mamans ayant des enfants de 0-5 ans, les lundis de 9h30 à 11h30; conférence «La face cachée des produits de beauté» le mardi 27 septembre de 13h30 à 15h30; projet en art-thérapie intitulé «L’art de bien vieillir» pour les femmes de 55 ans et plus offert en suivi individuel ou de groupe. Inscriptions: 514 744-3513. Adresse: 685, boul. Décarie, bur. 101.

CARI St-Laurent

Groupe de discussion sur l’intégration des jeunes à l’école, le mardi 27 septembre, de 9h à 12h, avec l’intervenante communautaire scolaire interculturelle, Sujta. Infos: 514 748-2007, poste 290 ou sgill@cari.qc.ca

Les mercredis de l’emploi, avec ses opportunités de réseautage, sont de retour au CARI St-Laurent (774, boulevard Décarie) le 28 septembre. De nombreux employeurs seront présents dès 17h afin de vous rencontrer. Infos auprès de Fadia: 514 748-2007, poste 231 ou fyounan@cari.qc.ca

Les aînés de Saint-Laurent en action

Une marche aura lieu le samedi 1er octobre à 9h, pour souligner la Journée internationale des personnes âgées. Le Comité Aînés du COSSL invite la population à se joindre à l’un des circuits, court ou long, au départ du Centre des loisirs de Saint-Laurent (1375, rue Grenet, salle 138). En plus de kiosques et d’animations, un repas sera offert et un tirage aura lieu. Inscription à 3 $ au COCLA (1357, rue Saint-Louis, du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 11h à 17h).

Club de l’Âge d’Or Saint-Hippolyte

Le Club de l’Âge d’Or Saint-Hippolyte offre des exercices du matin avec Jean Lamoureux, éducateur physique spécialisé, les mardis et/ou les jeudis de 10 h 25 à 11 h 25, pour 14 semaines. La session d’automne est en cours, mais il n’est pas trop tard pour vous joindre au groupe au sous-sol de l’église, 1415, rue Filion, angle Tassé. Inscription 30 minutes avant le début des cours. Infos: 514 747-4300

Bazar Ensemble l’hiver

La Maison des familles de Saint-Laurent collecte des vêtements d’hiver, bottes et articles de sport d’hiver usagés du 3 au 30 octobre, afin d’aider les familles lors du bazar Ensemble l’hiver, qui se déroulera le samedi 12 novembre au Centre des Loisirs. Points de dépôt: Centre communautaire scolaire Parkdale, Centre des Loisirs, Aréna Raymond-Bourque, Mairie de Saint-Laurent, Maison de l’enfance. Infos: maisondesfamilles.org/bazar-ensemble-lhiver

Salon Melkite

Le centre communautaire Melkite de Montréal organise son 4e Salon Melkite les 18, 19 et 20 novembre, afin de faire connaître les talents des artisans et artisanes de différentes cultures. La participation est ouverte à tous les artistes qui font du travail artisanal manuel original et de qualité. Date limite d’inscription: 14 octobre. Infos: 514 679-3970 ou salon.mmaa@yahoo.ca

Un refuge pour grandir

Activités de stimulation précoce pour les enfants de 2 à 5 ans dont les parents sont nouveaux arrivants au Québec avec un statut de réfugié ou en attente de statut. Mercredi et vendredi de 9h30 à 16h30 au Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent (1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage). Inscriptions: 514 333-8989, poste 521.

Assemblées de l’AICM

L’Association d’Iléostomie et de Colostomie de Montréal invite les membres et la population à leurs assemblées qui ont lieu les 2e mardis de chaque mois, à 19 h 30, à la Maison Jacques-Cantin (Société canadienne du cancer), au 5151, boul. de l’Assomption. Programme: 514 255-3041 ou aicm-montreal.org