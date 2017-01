Agenda communautaire du 18 janvier 2016

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif de Saint-Laurent. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’un maximum de 75 mots, au moins une semaine avant la parution à nouvellessaint-laurent@tc.tc.

CARI St-Laurent

Séance d’information sur le logement et le bail: 24 janvier à 13h. Infos auprès de Margoth: 514 748-2007, poste 227 ou mguevara@cari.qc.ca.

Cours d’anglais: du 16 janvier au 14 mai 2017, débutants et intermédiaires. Ateliers d’informatique du 30 janvier au 10 mars (inscriptions jusqu’au 20 janvier). Infos auprès de Steve King: 514 748-2007, poste 239 ou sking@cari.qc.ca.

Pièce de théâtre sur les violences conjugales: 19 janvier de 9h30 à 11h. Information auprès d’Ariane: 514 748-2007, poste 238 ou avinet@cari.qc.ca.

Portes ouvertes Demeures Sainte-Croix

Les Demeures Sainte-Croix III tiendront une journée portes ouvertes le dimanche 22 janvier, de 13h à 16h, au 1165, avenue Sainte-Croix. Cette résidence pour aînés de 75 ans et plus, autonomes et semi-autonomes, est un organisme sans but lucratif qui œuvre des 3 ½ de 580 pi2 avec services. Infos: 514 747-9860

Film à la bibliothèque

Visionnement du dernier film du réalisateur japonais Mamoru Hosoda, Le garçon et la bête. Ren, neuf ans, s’enfuit dans les rues de Tokyo après le décès de sa mère. Tombé par hasard dans le monde des créatures surnaturelles, il devient l’apprenti de Kumatetsu, un ours humanoïde maître de l’art du sabre. Avec sous-titres en français ou en anglais. Jeudi 26 janvier à 17h à la Bibliothèque du Boisé (2727, boul. Thimens). Entrée libre.

La fabrique de nuages

Un atelier pour apprendre à fabriquer un nuage dans un pot au moyen d’une technique scientifique amusante à découvrir. Avec Annie-Claire Lassonde à la bibliothèque du Boisé (2727, boul. Thimens). Samedi 28 janvier à 14h. 6 à 12 ans. Inscription requise.

Projet de théâtre forum intergénérationnel

Vous avez entre 12 et 54 ans? Ou 55 ans et plus? Vous avez immigré au Québec, récemment ou il y a fort longtemps? Le théâtre vous intéresse? Participez gratuitement à des ateliers de théâtre forum qui auront lieu les mercredis de 17h30 à 19h30. Séance d’information le 30 janvier à 17h au YMCA Saint-Laurent (1745, rue Décarie). 514-747-5353, poste 234 ou 241.

Activités du Cercle de Fermières

Plus besoin d’attendre l’expo vente si vous êtes intéressées par les articles d’artisanat confectionnés par le Cercle de Fermières de Saint Laurent. Désormais vous pouvez vous procurer ces articles aux heures d’ouverture du cercle, le mercredi de 13h à 16h, au centre de Loisirs Saint-Laurent. Infos auprès de Céline Saint Pierre: 514 336-2485.