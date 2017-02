Des clowns pour s’initier à l’écologie

Les enfants de 4 à 12 ans découvriront l’histoire du capitaine et du moussaillon d’un voilier, le duo composé de monsieur Hisse et mademoiselle Ho, qui partent pour un tour du monde. Tandis que Hisse aime l’ordre et le respect, Ho manque de bonnes manières. Attaché à l’écologie, il cherche donc à la responsabiliser, avec l’aide des enfants, en lui donnant des missions.

Numéros de trapèze, de jonglerie, de break dance et de jeu clownesque sont au programme de ce spectacle de la compagnie Le gros orteil. Les chansons originales seront également directement interprétées sur la scène de la salle Émile-Legault.

Au 613, avenue Sainte-Croix, le samedi 25 février à 13 h. Laissez-passer: culturesaint-laurent.com ou 514 316-6658.