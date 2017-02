Camp de jour pour les 6 à 12 ans

Les jeunes de Saint-Laurent pourront profiter d’une sortie au mont Avila et à l’Aquadôme pendant la semaine de relâche, du 6 au 10 mars. Les animateurs alterneront les activités à l’intérieur et à l’extérieur. Jeux et glissades sont notamment au programme, en plus de la création de super héros au Centre des loisirs, sur la rue Grenet. Plus d’une centaine de jeunes avaient participé l’an dernier à ce camp au coût de 130 $. Un service de garde est également proposé avant 9h et après 16h.

Informations et inscriptions: ville.montreal.qc.ca/saint-laurent/loisirsenligne ou 514 855-6110, poste 4918.