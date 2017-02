Nouvel horaire pour la mini-bibliothèque

La mini-bibliothèque de Chameran, située dans le chalet du parc Painter, sera ouverte les mardis de 15h à 18h et les dimanches de 13h à 17h jusqu’au 14 mai. Petits et grands ont accès à 1 500 documents dont des romans, des bandes dessinées, des jeux de société et vidéo. Pour emprunter un document, il suffit d’amener sa carte de bibliothèque ou sa carte-loisirs. Il est également possible de s’abonner sur place.

La mini-bibliothèque a été aménagée en 2014 dans le local des sauveteurs de la piscine, qui est vacant les trois quarts de l’année.