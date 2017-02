Agenda communautaire du 22 février 2017

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif de Saint-Laurent. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’un maximum de 75 mots, au moins une semaine avant la parution à nouvellessaint-laurent@tc.tc.

Clinique d’impôt

Le CARI St-Laurent organise du 20 au 31 mars une clinique d’impôt afin d’aider les personnes immigrantes à faible revenu à produire leur déclaration de revenus. Les consultations se dérouleront du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Inscription à partir du 27 février: 514 748-2007.

Rencontre avec des employeurs (STM, Atelka, Sears Canada et Bellvitt) le mercredi 1er mars de 10h à 12h au CARI St-Laurent (774, boul. Décarie). Événement 100% gratuit et gratifiant. Inscription: 514 748-2007.

Centre des femmes de Saint-Laurent

Conférence «La réflexologie» le mardi 28 février, de 13h30 à 15h30. Atelier «Mère aimante, consciente et épanouie» pour les mamans ayant des enfants de 0-5 ans les lundis de 9h30 à 11h30. Inscription: 514 744-3513. Adresse: 685, boul. Décarie, bur. 101.

Danse sportive

Le Championnat québécois amateur fermé de danse sportive – La Super-AM – se tiendra le 4 mars au centre Melkite de Montréal au 10025, boul. de l’Acadie. Cette compétition organisée par l’organisme Danse Sport Québec fera office de qualifications pour le Championnat canadien en avril, à Vancouver. Billets en vente sur place. Infos: dansesportquebec.com et 1 800 474-5746.

Cercle de Fermières

L’assemblée régulière du Cercle de Fermières de Saint-Laurent aura lieu le lundi 6 mars à 19h au Centre des Loisirs au 1375, rue Grenet.

Bazar du Centre de pédiatrie sociale

Le mercredi 15 mars de 8h30 à 11h30, venez habiller les enfants pour le printemps. Vêtements 0 à 5 ans, équipement pour bébé et jeux. 1$ les 5 vêtements, 50 ¢ le jeu. Au 1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage, en arrière du stationnement du CLSC de Saint-Laurent. Infos: 514 333-8989, poste 521.

J’attends bébé en couple

Apprenez à vivre pleinement et sereinement votre nouveau rôle de parents dans une ambiance relaxante et chaleureuse: 23 mars et 20 avril de 18h30 à 20h. Inscription: 514 333-8989, poste 521 ou à la Maison de l’Enfance au 1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage.

Maternité-Vitalité

Activité du Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent pour les femmes enceintes pour apprendre à vivre pleinement et sereinement sa maternité. Un temps de créativité pour soi et son bébé, un lieu pour bouger et se reposer. Un espace libre pour se dire, s’écouter, se respecter et partager son expérience unique. Mardi de 9h30 à 12h. Inscription: 514 333-8989, poste 521 ou à la Maison de l’Enfance au 1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage.

Bridge

Le cours intermédiaire de bridge donné par un professeur accrédité s’adresse à ceux qui ont une base et veulent connaître les principales conventions ainsi que parfaire leur jeu de la carte. Au Centre des loisirs Saint-Laurent (1375, rue Grenet), le mercredi de 13h15 à 15h30. Infos: 514 332-2770.

Cours d’histoire des pays allemands

Il reste quelques places libres à l’Université du troisième Âge pour le cours sur l’histoire des pays allemands, donné au centre des Loisirs. Infos: 514 747-8985.

Halte-garderie communautaire

Le Centre des femmes de Saint-Laurent, situé au 685, boul. Décarie, offre un service de halte-garderie pour les enfants d’âge préscolaire qui ne sont pas en garderie à temps plein, mais dont les parents ont occasionnellement besoin d’un service de garde. Inscription: 514 744-3513.

Programmes pour la famille

Le Centre de ressourcement pour la famille offre le programme Maman Bedon/Parents bébé pour les femmes enceintes et parents avec bébé de moins de 18 mois. Ce programme agréable et de détente permet de créer un réseau de vie sociale et de santé physique. Au YMCA Saint-Laurent, les vendredis de 9h35 à 10h35.

Le programme Espace famille pour les parents avec enfants de 0-5 ans permet de créer un lieu de vie sociale pour faire partie de la famille du YMCA Saint-Laurent, tous les mercredis et les samedis de 9h30 à 11h30.

Inscriptions gratuites à la réception (1745, rue Décarie). Infos: 514 747-5353, poste 236.