Des rabais et des dons

Économiser en faisant son épicerie tout en effectuant un geste significatif pour la communauté, c’est possible. Jusqu’au 15 mars, les magasins Maxi tiennent la campagne Économisez Redonnez. Ce système de coupons permet d’obtenir un rabais sur certains produits et de faire un don payé par le fournisseur. Les clients peuvent choisir de le remettre à une banque alimentaire, un organisme communautaire ou à la Fondation pour les enfants le Choix du Président. À Saint-Laurent, Moisson Montréal, le Centre L’Unité et le YMCA pourront notamment en bénéficier.