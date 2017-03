Équipes d’étoiles et honneurs individuels

Plusieurs joueuses de hockey des Patriotes du Cégep de Saint-Laurent ont récolté les honneurs du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), à l’aube des séries éliminatoires. La capitaine Lidia Fillion et l’adjointe Christine Deaudelin ont été nommées sur la 2e équipe d’étoiles. À 20 ans, Fillion était aussi étoile de la semaine pour avoir contribué à la victoire de 3-2 sur les Cougars du Collège Champlain-Lennoxville avec un but et une aide. Elle se hisse au 7e rang des pointeuses du circuit collégial.

Par ailleurs, Jessika Boulanger a été nommée athlète-étudiante par excellence grâce à sa meilleure moyenne générale et cote R dans la ligue.

Les Patriotes ont amorcé les séries avec deux victoires 4-1 et 6-1 contre les Cougars en quart de finale, vendredi et dimanche.