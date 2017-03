Des dons de vêtements et d’articles ménagers en bonne condition pourront être déposés au nouveau centre Renaissance du boulevard Marcel-Laurin, à Saint-Laurent. En plus d’être un geste écologique, les dons servent à soutenir le programme de réinsertion en emploi de l’organisme à but non lucratif. Tous les biens récupérés sont triés et mis en vente à prix modiques et sans taxes à travers le réseau de onze magasins Fripe-Prix.