Agenda communautaire du 22 mars 2017

Centre des femmes de Saint-Laurent

Conférence «La ménopause» mardi 28 mars, de 13h30 à 15h30. Ciné-film «Les suffragettes» jeudi 30 mars, de 13h30 à 15h30. Inscription: 514 744-3513. Adresse: 685, boul. Décarie, bur. 101.

CARI St-Laurent

Vouloir c’est Pouvoir. Notre prochain atelier sur les rouages de la Ville de Montréal aura lieu mardi 28 mars de 9h30 à 12h. Vous apprendrez tout ce qu’il faut savoir sur son fonctionnement. Infos: 514 748-2007, poste 287.

Jeudis branchés: derniers ateliers les 23 et 30 mars de 9h à 12h sur les outils numériques de gestion d’entreprise et la compréhension d’internet. Infos: 514 748-2007, poste 239.

Cabane à sucre

Le club Âge d’or de Sainte-Sixte invite ses membres à la cabane à sucre Aux vieux chênes à Laval, le jeudi 23 mars. Menu traditionnel qui saura régaler les fins gourmets. Apportez votre vin. 36$ tout compris. Départ 11h de Sainte-Sixte, retour 16h. Non-membres acceptés s’il reste de la place dans l’autobus. Réservations: Nelly Hanna 514 747-1774. Envoi du chèque: 640, place Fortier, ap. 607, Saint-Laurent QC H2L 5A9.

J’attends bébé en couple

Apprenez à vivre pleinement et sereinement votre nouveau rôle de parents dans une ambiance relaxante et chaleureuse: 23 mars et 20 avril de 18h30 à 20h. Inscription: 514 333-8989, poste 521 ou à la Maison de l’Enfance au 1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage.

Anniversaire

Le centre d’éducation aux adultes Jeanne-Sauvé de Dorval fête ses 20 ans. Si vous étiez étudiants, enseignants ou membres du personnel au cours de ces années, vous êtes invités à un cocktail de retrouvailles le mercredi 5 avril à 18h. Inscription obligatoire avant le 27 mars: frederic.hurtubise@csmb.qc.ca ou 514-855-4195, poste 7111.

Jeux FADOQ

La 20e édition jeux FADOQ Île de Montréal aura lieu du 8 au 13 mai. Les personnes de 50 ans et + sont invitées à s’inscrire à l’une des douze disciplines: Badminton, Balle-molle, Course, Golf, Marche, Natation, Pétanque, Petites quilles, Pickleball, Tennis, Tennis de table et Volleyball. Catégories participatif ou compétitif. Infos: 514 271-1411, poste 232.

Super bazar des Demeures Sainte-Croix

La résidence pour aînés à but non lucratif, les Demeures Sainte-Croix, est à la recherche d’articles de cuisine, de décoration, de bijoux, de meubles, de vaisselle, de vêtements pour sa grande vente-débarras en juin. Information auprès de Mme Dallaire: 514 747-9860. Adresse: 1165, avenue Sainte-Croix.

Halte-garderie communautaire

Le Centre des femmes de Saint-Laurent, situé au 685, boul. Décarie, offre un service de halte-garderie pour les enfants d’âge préscolaire qui ne sont pas en garderie à temps plein, mais dont les parents ont occasionnellement besoin d’un service de garde. Inscription: 514 744-3513.