Agenda communautaire du 29 mars 2017

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif de Saint-Laurent. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’un maximum de 75 mots, au moins une semaine avant la parution à nouvellessaint-laurent@tc.tc.

Gala du club de danse sociale

À l’occasion de son 35e anniversaire, le Club de danse sociale Les Laurentiens fera un gala le 1er avril au Centre de loisirs (1375, rue Grenet) de 19h à 23h30. Plat chaud, boissons, desserts et café. Apportez votre vin. Billets à la porte: 20$. Réservation: 514-855-6110, poste 4646.

Heure du conte

Une heure du conte à saveur libanaise sera proposée par l’écrivaine Frida Anbar, à la salle polyvalente 2 de la bibliothèque du Boisé (2727, boulevard Thiemens), le dimanche 2 avril, de 13h30 à 14h30. À partir de 6 ans. Entrée libre. Léger goûter.

Prise de parole

Atelier de discussion au service Femmes du Monde du CARI St-Laurent les lundis et mercredis de 9h à 12h, à partir du 5 avril: apprendre sur la société d’accueil, développer des outils pour une meilleure intégration, stimuler sa créativité pour définir son avenir, consolider la confiance et l’estime de soi et se créer un réseau d’entraide. Infos: 514 748-2007, poste 238 ou avinet@cari.qc.ca.

Centre des femmes de Saint-Laurent

Nouvelles activités pour le printemps! Rencontres thématiques pour mamans ayant des enfants de 0-5 ans : groupe de discussion, d’entraide et de partage autour d’une panoplie de sujets les lundis, de 9h30 à 11h30. Le 10 avril: «Les réseaux sociaux et les impacts sur la vie des parents».

Atelier les mardis du 11 avril au 30 mai, de 18h30 à 21h, «Jeanne-Mance m’a raconté»: activité de création en art visant à rendre un hommage à Jeanne-Mance, co-fondatrice de notre ville. Réalisation d’une reliure artistique où seront rassemblés réflexions et transferts de photographies, récits et collages sur votre expérience de Montréalaise.

Inscription obligatoire: 514 744-3513. Adresse : 685, boul. Décarie, bur. 101.

Maternité-Vitalité

Activité du Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent pour les femmes enceintes pour apprendre à vivre pleinement et sereinement sa maternité. Mardi de 9h30 à 12h. Inscriptions: 514 333-8989, poste 521 ou à la Maison de l’Enfance (1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage).

Bazar du Centre de pédiatrie sociale

Le mercredi 19 avril, de 8h30 à 11h30, venez habiller les enfants pour le printemps. Vêtements pour enfants de 0 à 5 ans, équipement pour bébé et jeux. 1$ les 5 vêtements, 50 ¢ le jeu. À la Maison de l’Enfance au 1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage, en arrière du stationnement du CLSC de Saint-Laurent. Infos: 514-333-8989, poste 521.

Rendez-vous laurentien de l’emploi

Si vous êtes à la recherche d’un emploi et désirez rencontrer des représentants d’entreprise dans votre domaine, inscrivez-vous au Rendez-vous laurentien de l’emploi, qui se tiendra le mercredi 10 mai au Centre des loisirs de Saint-Laurent. Inscriptions avant le 24 avril: www.comiteemploistlaurent.com. Infos: 514 744-6829, poste 21.

Jeux FADOQ

La 20e édition jeux FADOQ Île de Montréal aura lieu du 8 au 13 mai. Les personnes de 50 ans et + sont invitées à s’inscrire à l’une des douze disciplines: Badminton, Balle-molle, Course, Golf, Marche, Natation, Pétanque, Petites quilles, Pickleball, Tennis, Tennis de table et Volleyball. Catégories participatif ou compétitif. Infos: 514 271-1411, poste 232.

Super bazar des Demeures Sainte-Croix

La résidence pour aînés à but non lucratif, les Demeures Sainte-Croix, est à la recherche d’articles de cuisine, de décoration, de bijoux, de meubles, de vaisselle, de vêtements pour sa grande vente-débarras en juin. Information auprès de Mme Dallaire: 514 747-9860. Adresse: 1165, avenue Sainte-Croix.

Halte-garderie communautaire

Le Centre des femmes de Saint-Laurent, situé au 685, boul. Décarie, offre un service de halte-garderie pour les enfants d’âge préscolaire qui ne sont pas en garderie à temps plein, mais dont les parents ont occasionnellement besoin d’un service de garde. Inscription: 514 744-3513.