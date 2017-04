Expliquer l’intimidation par et pour les jeunes

La sensibilisation à l’intimidation commence bien avant l’arrivée à l’école secondaire pour les jeunes de Saint-Laurent. Plus de 600 parents et enfants du primaire ont assisté à la pièce de théâtre «Pourquoi moi?» montée par les élèves de l’école secondaire, qui était présentée mercredi et jeudi à l’édifice Émile-Legault.

Basé sur le principe «Amène ton parent au théâtre», le spectacle racontait l’histoire de deux jeunes qui se font intimider et les conséquences de ces actes. L’agente sociocommunautaire du poste de quartier (PDQ) 7, Brigitte Lévesque, y jouait son propre rôle et intervenait pour expliquer la portée criminelle de ces gestes.