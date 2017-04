Agenda communautaire du 19 avril 2017

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif de Saint-Laurent. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’un maximum de 75 mots, au moins une semaine avant la parution à nouvellessaint-laurent@tc.tc.

Centre des femmes de Saint-Laurent

Pour souligner le 150e anniversaire du Canada, présentation du film «John A.- La naissance d’un pays» jeudi 20 avril, à 13h30. Rencontre thématique pour mamans «Les changements de votre corps post-accouchement» lundi 24 avril, de 9h30 à 11h30. Inscription: 514 744-3513. Adresse: 685, boul. Décarie, bur. 101.

Groupe de soutien

Vous vivez la récente perte d’un être cher (conjoint, parent, ami, etc.)? Vous avez de la difficulté à surmonter le deuil? Rejoignez le groupe de soutien destiné aux aînés de Saint-Laurent vivant le deuil. Du 21 avril au 9 juin, des rencontres thématiques et des ateliers psychosociaux se tiendront les vendredis, de 14h à 16h, au Centre ABC, au 910 avenue Sainte-Croix. Inscriptions: 514 744-5511, poste 221.

Rendez-vous laurentien de l’emploi

Si vous êtes à la recherche d’un emploi et désirez rencontrer des représentants d’entreprise dans votre domaine, inscrivez-vous au Rendez-vous laurentien de l’emploi, qui se tiendra le mercredi 10 mai au Centre des loisirs de Saint-Laurent. Inscriptions avant le 24 avril: http://www.comiteemploistlaurent.com. Infos: 514 744-6829, poste 21.

CARI St-Laurent

Afin de remercier les bénévoles pour leur engagement et leur implication durant l’année, le CARI St-Laurent organise en leur honneur une Fête des bénévoles le 29 avril, de 12h 30 à 15h. 774, boul. Décarie, Saint-Laurent, 3e étage.

Cercle de Fermières

Les festivités du 75e anniversaire du Cercle de Fermières de Saint-Laurent débuteront le dimanche 7 mai à la salle Saint-Joseph. Un brunch suivra la messe commémorative de 12h. 20$. Réservations avant le 30 avril: 514 856-9118 ou 514 583-7345 ou cfqstlau16@gmail.com.

Jeux FADOQ

La 20e édition jeux FADOQ Île de Montréal aura lieu du 8 au 13 mai. Les personnes de 50 ans et + sont invitées à s’inscrire à l’une des douze disciplines: Badminton, Balle-molle, Course, Golf, Marche, Natation, Pétanque, Petites quilles, Pickleball, Tennis, Tennis de table et Volleyball. Catégories participatif ou compétitif. Infos: 514 271-1411, poste 232.

Super bazar des Demeures Sainte-Croix

La résidence pour aînés à but non lucratif, les Demeures Sainte-Croix, est à la recherche d’articles de cuisine, de décoration, de bijoux, de meubles, de vaisselle, de vêtements pour sa grande vente-débarras en juin. Information auprès de Mme Dallaire: 514 747-9860. Adresse: 1165, avenue Sainte-Croix.

Maternité-Vitalité

Activité du Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent pour les femmes enceintes pour apprendre à vivre pleinement et sereinement sa maternité. Mardi de 9h30 à 12h. Inscriptions: 514 333-8989, poste 521 ou à la Maison de l’Enfance (1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage).

Halte-garderie communautaire

Le Centre des femmes de Saint-Laurent, situé au 685, boul. Décarie, offre un service de halte-garderie pour les enfants d’âge préscolaire qui ne sont pas en garderie à temps plein, mais dont les parents ont occasionnellement besoin d’un service de garde. Inscription: 514 744-3513.