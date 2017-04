Le Jour de la Terre à Saint-Laurent

Afin de protéger l’îlot de nature qu’est le boisé du parc Marcel-Laurin, les résidents pourront participer à l’activité annuelle de nettoyage organisée par l’arrondissement, VertCité et le Comité Écologique du Grand Montréal. Le vendredi 21 avril, de 13h30 à 16h, les gants et sacs seront fournis, mais le port de vêtements et chaussures confortables est conseillé. Une collation santé et «zéro déchet» sera offerte.

Le rendez-vous est fixé à la terrasse de la bibliothèque du Boisé (2727, boulevard Thimens). Inscriptions: 514 744-8333.

Un service gratuit de déchiquetage de documents confidentiels sera offert à l’écocentre Saint-Laurent, le samedi 22 avril de 9h à 17h. Une firme spécialisée sera sur place pour procéder à leur destruction immédiate. Le papier recueilli sera ensuite recyclé. Il est fréquent que les états de compte de cartes de crédit, des relevés d’impôt ou des factures, se retrouvent dans les déchets pour des questions de sécurité.

Une preuve de résidence à Montréal sera exigée à l’entrée du site, au 3535, rue Sartelon.

Informations: ville.montreal.qc.ca/ecocentre