Agenda communautaire du 3 mai 2017

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif de Saint-Laurent. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’un maximum de 75 mots, au moins une semaine avant la parution à nouvellessaint-laurent@tc.tc.

Fondation Trône d’enfants

La Fondation Trône d’enfants, un organisme à but non lucratif dédié aux enfants de partout dans le monde créé par une Laurentienne, organise une deuxième campagne de financement avec une soirée réseautage au profit de la Fondation CHU Sainte-Justine le 5 mai, de 16h à 19h, au Desjardins Marché-Central (1020, rue du Marché Central). Billets: childrensthrone.com

Centre des femmes de Saint-Laurent

Rencontre thématique pour mamans «Les enfants et la discipline» lundi 8 mai, de 9h30 à 11h30. Mardis Conférences «Deuil et lâcher prise» mardi 9 mai, de 13h30 à 15h30. Sortie avec l’Autre Montréal «Les autochtones et la ville» jeudi 11 mai, de 12h à 16h. Inscription: 514 744-3513. Adresse: 685, boul. Décarie, bur. 101.

J’attends bébé en couple

Apprenez à vivre pleinement et sereinement votre nouveau rôle de parents dans une ambiance relaxante et chaleureuse samedi 13 mai, de 10h à 12h, à la Maison de l’enfance, 2e étage, 1159, avenue Sainte-Croix. Inscription: 514 333-8989, poste 521.

Sortie à Ottawa

Le CARI St-Laurent organise une sortie pour les familles à Ottawa le samedi 13 mai, avec visite au parlement et du festival des tulipes. Coût: de 2 à 12 ans, 15$; 12 ans et plus, 20$. Le départ est prévu pour 7h30, le retour à 19h. Inscription: 514 747-2007.

Soutien aux aînés

Vous vivez la récente perte d’un être cher (conjoint, parent, ami, etc.)? Vous avez de la difficulté à surmonter le deuil? Rejoignez le groupe de soutien destiné aux aînés de Saint-Laurent: des rencontres thématiques et des ateliers psychosociaux tous les vendredis de 14h à 16h au Centre ABC, au 910, avenue Sainte-Croix. Inscriptions: 514 744-5511.

Suivi de grossesse

Vous êtes enceinte? Vous traversez une période difficile? Vous êtes à la recherche d’un médecin pour votre grossesse? Contactez Carole au Centre de pédiatrie sociale de Saint Laurent: 514 333-8989, poste 528 ou c.robineau@aucoeurdelenfance.ca.

Bazar du Centre de pédiatrie sociale

Le mercredi 17 mai de 8h30 à 11h30. Venez habiller les enfants pour le printemps. Au Bazar vous trouverez de nombreux vêtements pour enfants de 0 à 5 ans, de l’équipement pour bébé et plusieurs jeux. 1$ les 5 vêtements, 50 ¢ le jeu. À la Maison de l’Enfance au 1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage, en arrière du stationnement du CLSC de Saint-Laurent. Infos: 514 333-8989, poste 521.

APSM

L’assemblée générale annuelle de l’Association de parents pour la santé mentale Saint-Laurent-Bordeaux-Cartierville (APSM) se tiendra le mercredi 31 mai, à 17h30, à la salle de conférence du 1155, avenue Sainte-Croix, Annexe, local G 109.

Jeux FADOQ

La 20e édition jeux FADOQ Île de Montréal aura lieu du 8 au 13 mai. Les personnes de 50 ans et + sont invitées à s’inscrire à l’une des douze disciplines: Badminton, Balle-molle, Course, Golf, Marche, Natation, Pétanque, Petites quilles, Pickleball, Tennis, Tennis de table et Volleyball. Catégories participatif ou compétitif. Infos: 514 271-1411, poste 232.

Super bazar des Demeures Sainte-Croix

La résidence pour aînés à but non lucratif, les Demeures Sainte-Croix, est à la recherche d’articles de cuisine, de décoration, de bijoux, de meubles, de vaisselle, de vêtements pour sa grande vente-débarras en juin. Information auprès de Mme Dallaire: 514 747-9860. Adresse: 1165, avenue Sainte-Croix.