Agenda communautaire du 17 mai 2017

Inscriptions Magasin-Partage

Les inscriptions pour le Magasin-Partage de la rentrée scolaire seront ouvertes le mardi 30 mai de 8h à 12h (aucun appel ne sera considéré avant cette date), au 514 400-4501. Cet événement permet d’offrir à 300 jeunes laurentiens âgés entre 6 et 17 ans et issus de familles à faible revenu un sac d’école rempli de matériel scolaire et des denrées alimentaires à moindre coût à leur famille.

APSM

L’assemblée générale annuelle de l’Association de parents pour la santé mentale Saint-Laurent-Bordeaux-Cartierville (APSM) se tiendra le mercredi 31 mai, à 17h30, à la salle de conférence du 1155, avenue Sainte-Croix, Annexe, local G 109.

Balade dans les Cantons-de-l’Est

Le Club de Saint-Sixte invite ses membres à bord du train touristique Orford Express, le jeudi 15 juin, de 8h à 18h30. Visite à l’abbaye Saint-Benoit-du-Lac, de Savons des Cantons. Balade en train: repas à bord, capsules informatives et prestations de la chanteuse Caroline Noel. Prix: 145$. Réservations auprès de Nelly Hanna: 514 747-1774. Envoi du chèque: 740, place Fortier, app. 607, Saint-Laurent, QC H4L 5A9.

Super bazar des Demeures Sainte-Croix

La résidence pour aînés à but non lucratif, les Demeures Sainte-Croix, est à la recherche d’articles de cuisine, de décoration, de bijoux, de meubles, de vaisselle, de vêtements pour sa grande vente-débarras en juin. Information auprès de Mme Dallaire: 514 747-9860. Adresse: 1165, avenue Sainte-Croix.

Conférence sur l’autisme

La directrice de la Fondation les petits trésors, Sylvie Lauzon, animera avec trois chercheurs et un parent la conférence «L’autisme, du cerveau au quotidien», le mardi 30 mai, à 18h30, à l’auditorium du CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci (555, boul. Gouin Ouest). Elle présentera ce qui se fait du côté de la recherche, les manifestations et les diagnostics ainsi que la réalité des familles. Infos: 514 336-NORD.

Foire de la recherche sociale

La Direction de la recherche et le Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal tiendront une foire de la recherche sur la santé sociale, le mardi 30 mai, de 10h30 à 13h30, à l’auditorium St-Joseph-de-la-Providence (11844, avenue du Bois-de-Boulogne). Infos: 514 336-NORD.

Conférence sur les commotions cérébrales

Louis De Beaumont présentera ses données de recherche montrant l’impact structurel et fonctionnel du vieillissement chez d’anciens athlètes présentant des antécédents de commotions cérébrales subies durant la vingtaine. La conférence «Les contrecoups des commotions cérébrales du sport; une perspective transgénérationnelle» se tiendra le vendredi 2 juin, à 11h45, à l’auditorium Émilie-Gamelin de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (5400, boul. Gouin Ouest). Infos: 514 336-NORD.

Soutien aux aînés

Vous vivez la récente perte d’un être cher (conjoint, parent, ami, etc.)? Vous avez de la difficulté à surmonter le deuil? Rejoignez le groupe de soutien destiné aux aînés de Saint-Laurent: des rencontres thématiques et des ateliers psychosociaux tous les vendredis de 14h à 16h au Centre ABC, au 910, avenue Sainte-Croix. Inscriptions: 514 744-5511.

Suivi de grossesse

Vous êtes enceinte? Vous traversez une période difficile? Vous êtes à la recherche d’un médecin pour votre grossesse? Contactez Carole au Centre de pédiatrie sociale de Saint Laurent: 514 333-8989, poste 528 ou c.robineau@aucoeurdelenfance.ca.