Un rallye de découvertes au boisé du parc Marcel-Laurin, à Saint-Laurent, marquera la 5e édition de la Journée de la biodiversité, organisée par l’arrondissement le samedi 27 mai. Il permettra d’en savoir plus sur les animaux et les plantes qui peuplent le territoire et de, peut-être, gagner des prix. Le Zoo de Granby, la Fondation David Suzuki, GUEPE et VertCité seront également présents pour cet événement gratuit, de 13h à 17h, à la Bibliothèque du Boisé (2727, boulevard Thimens).