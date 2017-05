Recrutement en cours au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

Le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l’Île-de-Montréal recherche actuellement des candidats en hôtellerie, soins infirmiers, hébergement, administration, informatique et travail social. Situé sur cinq arrondissements, dont Saint-Laurent, le CIUSSS compte 26 installations, notamment les CLSC et CHSLD de Saint-Laurent. La période de recrutement s’étale jusqu’en juin. Des journées portes ouvertes auront lieu le vendredi 26 mai, de 13h à 19h, à l’Hôpital Rivière-des-Prairies. Il est possible de postuler sur www.notremondeestgrand.ca.