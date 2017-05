Dernier gala du club Gymslic au YMCA

Pour la 25e édition de son gala annuel et le dernier au YMCA de Saint-Laurent, le club Gymslic a réuni près de 450 jeunes gymnastes sur le thème «Rétrospective musicale». Qu’ils soient des secteurs préscolaires, récréatifs, précompétitifs ou compétitifs, ils ont pu présenter leur travail des derniers mois lors de six représentations, les 27 et 28 mai. Le samedi soir fut l’occasion de découvrir les performances des athlètes des plus hautes catégories. Deux d’entre elles, Pascale-Eunice Fotso Kadje et Crystal Chang, ont été sélectionnées cette année au Championnat québécois alors que treize autres, à la Coupe provinciale.

Le club de gymnastique artistique déménagera à la mi-juin au Complexe sportif, sur le boulevard Thimens, où il proposera ses activités d’été et ses camps de jour après la Saint-Jean. Il est possible de consulter les disponibilités et de s’inscrire en ligne sur gymslic.com.