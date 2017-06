Agenda communautaire du 21 juin 2017

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif de Saint-Laurent. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’un maximum de 75 mots, au moins une semaine avant la parution à nouvellessaint-laurent@tc.tc.

Bazar du Centre de pédiatrie sociale

Le mercredi 21 juin, de 8h30 à 11h30, venez habiller les enfants pour l’été. À la Maison de l’enfance (1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage), vous trouverez de nombreux vêtements pour enfants de 0 à 5 ans, de l’équipement pour bébé et plusieurs jeux. 1 $ les 5 vêtements, 50 ¢ le jeu. Infos: 514 333-8989, poste 521.

Saint-Jean-Baptiste

L’organisme laurentien acte d’Amour ! proposera animation, maquillage, ballons, jeux, drapeaux, musique, atelier théâtral et bien plus pour la fête du Québec, le 24 juin, de 15h à 18h30, au 6416, 26e Avenue, dans Rosemont. Infos: animation@actedamour.ca 514 942-3632.

Super bazar

Les Demeures Sainte-Croix tiendront leur super bazar les 24 et 25 juin, de 9h à 16h, au 1165, avenue Sainte-Croix. Livres, vêtements, petits électros, meubles, décoration seront disponibles grâce aux généreux donateurs. Les profits seront remis à la fondation des Demeures qui contribue à l’amélioration de la qualité de vie des résidents. Infos: 514 747-9860.

Exercices physiques

L’éducateur physique spécialisé pour les personnes de plus de 60 ans Jean Lamoureux propose une session de cours d’été à partir du 27 juin les mardis et jeudis matins, de 9h à 10h ou de 10h30 à 11h30, au choix. Inscription au chalet du parc Caron (700, rue Muir) ou au 514 855-6123 les mardis et jeudis de 13h30 à 15h30.

Centre des femmes

Venez participer à la dernière activité de la programmation hiver-printemps, le pique-nique de clôture. Apportez votre lunch et rendez-vous au parc Gohier, le jeudi 29 juin dès 12h. En cas de pluie, le pique-nique aura lieu au centre (685, boulevard Décarie). Inscription: 514 744-3513.

J’attends bébé en couple

Apprenez à vivre pleinement et sereinement votre nouveau rôle de parents dans une ambiance relaxante et chaleureuse. Inscription: 514 333-8989, poste 521. Maison de l’enfance, 2e étage, 1159, avenue Sainte-Croix.

Suivi de grossesse

Vous êtes enceinte? Vous traversez une période difficile? Vous êtes à la recherche d’un médecin pour votre grossesse? Contactez Carole du Centre de pédiatrie sociale de Saint Laurent au 514 333-8989, poste 528 ou à c.robineau@aucoeurdelenfance.ca.