Chanceux en groupe au Lotto 6/49 à Saint-Laurent

Le Lotto 6/49 en formule groupe a fait 10 heureux gagnants grâce aux billets vendus au Petro Canada du boulevard de la Côte-Vertu, près de la Sphèretech, le 19 avril. Des résidents de l’île de Montréal ainsi que de Laval et de la Montérégie se partagent plus de 200 000 $. Le Laurentien Thanh Tung Huynh fait partie des chanceux. Les parts encore non réclamées peuvent l’être au siège social de Loto-Québec (500, rue Sherbrooke Ouest).

Détails sur la page «Vous avez gagné?» du site des Loteries.