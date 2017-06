Balades en triporteur

Les conseillers d’arrondissement Maurice Cohen et Michèle D. Biron ainsi que tous les Laurentiens de 55 ans et plus pourront se promener confortablement assis dans un triporteur conduit par un étudiant pendant les fins de semaine de l’été. Le projet Un vélo Une ville a pour mission de briser l’isolement des aînés en offrant des balades utilitaires et de plaisance, en plus de soutenir la persévérance scolaire des conducteurs. Il faut réserver 48 heures à l’avance pour ce service gratuit, destiné à un maximum de deux personnes à la fois.

Plus d’infos au 1 844 835-6383 et sur unvelouneville.org.