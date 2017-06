Agenda communautaire du 5 juillet 2017

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif de Saint-Laurent. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’un maximum de 75 mots, au moins une semaine avant la parution à nouvellessaint-laurent@tc.tc.

Atelier sur le logement

Le 11 juillet à 13h30 et à 18h, le comité logement Saint-Laurent invite les Laurentiens à participer à un atelier sur les droits et responsabilités des locataires et des propriétaires. Seront abordés le bail, son renouvellement, la hausse de loyer et l’insalubrité. Ces ateliers sont offerts une fois par mois au 1775, boulevard Édouard-Laurin, local 6. Inscription: 514 331-9898.

Suivi de grossesse

Vous êtes enceinte? Vous traversez une période difficile? Vous êtes à la recherche d’un médecin pour votre grossesse? Contactez Carole du Centre de pédiatrie sociale de Saint Laurent au 514 333-8989, poste 528 ou à c.robineau@aucoeurdelenfance.ca.

Bazar du Centre de pédiatrie sociale

Le mercredi 19 juillet, de 8h30 à 11h30, venez habiller les enfants pour l’été. Au Bazar vous trouverez de nombreux vêtements pour enfants de 0 à 5 ans, de l’équipement pour bébé et plusieurs jeux. 1$ les 5 vêtements, 50 ¢ le jeu! Au 2e étage de la Maison de l’Enfance au 1159, avenue Sainte-Croix, en arrière du stationnement du CLSC de Saint-Laurent. Infos: 514 333-8989, poste 521.

Préparation à l’emploi

Le SORIF invite les femmes cheffes de famille monoparentale qui désirent faire un retour au travail ou aux études à s’inscrire maintenant au programme préparatoire à l’emploi qui débutera le 5 septembre. D’une durée de 15 semaines à temps plein, il offre une multitude d’ateliers pour vous aider à réintégrer le marché du travail ou à faire un retour aux études. Il peut vous faire bénéficier d’allocations d’aide à l’emploi, de frais de garde et de transport octroyées par Emploi-Québec. Inscription: 514 271-3866.