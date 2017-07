Agenda communautaire du 19 juillet 2017

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif de Saint-Laurent. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’un maximum de 75 mots, au moins une semaine avant la parution à nouvellessaint-laurent@tc.tc.

Bazar du Centre de pédiatrie sociale

Le mercredi 19 juillet, de 8h30 à 11h30, venez habiller les enfants pour l’été. Au Bazar vous trouverez de nombreux vêtements pour enfants de 0 à 5 ans, de l’équipement pour bébé et plusieurs jeux. 1$ les 5 vêtements, 50 ¢ le jeu! Au 2e étage de la Maison de l’Enfance au 1159, avenue Sainte-Croix, en arrière du stationnement du CLSC de Saint-Laurent. Infos: 514 333-8989, poste 521.

La nuit des chauves-souris

Conférence sur le monde extraordinaire des chauves-souris (alimentation, écholocation, hibernation, etc), suivie, si la température le permet, d’une sortie dans le boisé du parc Marcel-Laurin au coucher du soleil pour repérer des chauves-souris à l’aide d’un détecteur d’ultrasons. Le 21 juillet de 19h45 à 21h30 avec VertCité le biologiste Michel Delorme à la bibliothèque du Boisé (2727, boulevard Thimens). Inscriptions: 514 744-8333.

Activités au parc Painter

Jusqu’au 4 août, de 10h à 12h30, rendez-vous devant le chalet du parc Painter (260, rue Marcotte) pour «On s’amuse en famille». Activités à l’extérieur pour les enfants de 0 à 12 ans et leurs parents. En cas de pluie, les activités sont maintenues dans le chalet, sauf les lundis. Info au Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent: 514 333-8989, poste 521.

Suivi de grossesse

Vous êtes enceinte? Vous traversez une période difficile? Vous êtes à la recherche d’un médecin pour votre grossesse? Contactez Carole du Centre de pédiatrie sociale de Saint Laurent au 514 333-8989, poste 528 ou à c.robineau@aucoeurdelenfance.ca.

Inscriptions au CARI St-Laurent

Les inscriptions, pour les sessions de septembre, sont ouvertes pour les cours généraux d’anglais, les ateliers de conversation anglaise, les cours d’informatique et les ateliers de préparation à l’examen de citoyenneté. Les inscriptions se déroulent tous les jours, de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30, au 774, boulevard Décarie, bureau 300. Le nombre de places est limité et les dossiers incomplets ne seront pas acceptés. Info: sking@cari.qc.ca.

Préparation à l’emploi

Le SORIF invite les femmes cheffes de famille monoparentale qui désirent faire un retour au travail ou aux études à s’inscrire maintenant au programme préparatoire à l’emploi qui débutera le 5 septembre. D’une durée de 15 semaines à temps plein, il offre une multitude d’ateliers pour vous aider à réintégrer le marché du travail ou à faire un retour aux études. Il peut vous faire bénéficier d’allocations d’aide à l’emploi, de frais de garde et de transport octroyées par Emploi-Québec. Inscription: 514 271-3866.