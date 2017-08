Mondial de St-Lo et Jeux de la rue

Le projet de soccer du poste de quartier (PDQ) 7, le Mondial de St-Lo, s’est transformé cette année. Si les entraînements avaient toujours lieu chaque mardi, le tournoi officiel a été supprimé, faute de budget et d’effectif au sein du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Les cinq équipes de jeunes filles et garçons âgés de 12 à 17 ans ont alors pris part aux Jeux de la rue, les 3 et 4 août. Plus de 200 joueurs étaient présents au parc Marcel-Laurin et plusieurs Laurentiens ont récolté des médailles. Étant donné que le rapprochement entre jeunes et policiers s’effectue principalement pendant les pratiques, qui avaient commencé début juin, l’agente sociocommunautaire Brigitte Lévesque, qui chapeaute le projet, est satisfaite de cette nouvelle organisation.