Rentrée festive sur l'avenue Sainte-Croix

Le parvis de l’église Saint-Laurent se transformera en scène d’artistes de la relève à l’occasion de la fin des Fêtes estivales laurentiennes. La DJ Debbie Tebbs, l’auteur-compositeur-interprète Krief ainsi que la lauréate du prix Juno pour le meilleur album francophone de l’année 2017, Laurence Nerbonne, seront en spectacle le jeudi 31 août, dès 17h.

Un partenariat inédit entre l’administration municipale, les cégeps et la paroisse a été mis sur pied pour aboutir à cet événement. Les étudiants de Vanier et Saint-Laurent agiront comme bénévoles et animateurs de la soirée, tandis que les radios étudiantes diffuseront la fête en direct.

Horaire du spectacle

14h30 Arrivée de food trucks

15h à 17h Diffusion en direct par les radios des cégeps Vanier et Saint-Laurent

17h DJ Debbie Tebbs

19h Krief

20h30 Laurence Nerbonne