Donner pour une belle rentrée

Près de 300 enfants ont reçu gratuitement un sac à dos, une boîte à lunch, un étui à crayons et des fournitures scolaires lors du Magasin-Partage de la rentrée scolaire. Les familles ont aussi pu avoir accès à une épicerie variée à faible coût.

Une trentaine de produits, dont des fruits et des légumes, étaient proposés aux bénéficiaires à l’école Enfant-Soleil, le 16 août.

Les familles venaient pour la plupart pour la première fois au Magasin-Partage. Près de la moitié d’entre elles travaillent à faible revenu.

Cette initiative, qui se renouvelle depuis neuf ans à Saint-Laurent, permet de soutenir la réussite scolaire des enfants, alors que le tiers de ceux qui fréquentent les établissements de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys vit en milieu défavorisé.

Quelque 70 bénévoles permettent la tenue de cet événement, en plus du soutien de différentes épiceries, producteurs et fondations. Il s’agit aussi d’une action concertée entre sept organisations locales, dont l’arrondissement et la Maison des Familles.