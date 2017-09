Agenda communautaire du 6 septembre 2017

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif de Saint-Laurent. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’un maximum de 75 mots, au moins une semaine avant la parution à nouvellessaint-laurent@tc.tc.

Carrefour des aînés de Saint-Laurent

Les inscriptions pour l’automne auront lieu les mercredis 30 août et 6 septembre de 8h30 à 16h00 au Centre des Loisirs au 1375, rue Grenet. Les cours reprendront dans la semaine du 11 septembre. Info: 514 748-0943.

Pique-nique d’ouverture

Le Centre des femmes de Saint-Laurent vous invite à venir à son pique-nique d’ouverture au parc Gohier. Apportez votre lunch. En cas de pluie, il aura lieu au centre (685, boul. Décarie, bur. 101). Jeudi 31 août dès 12h. Inscription: 514 744-3513.

Exercices physiques

Nouvelle session d’exercices physiques avec éducateur dès le 5 septembre pour huit semaines dans le sous-sol de l’église Saint-Hippolyte (1055, rue Tassé). De 10h30 à 11h30 le mardi ou le jeudi. Inscription 15 minutes avant le premier cours. Essai gratuit. Info: Mario Tassé 514 747-4300.

Centre des femmes de Saint-Laurent

Il est temps venir chercher votre programmation de l’automne. La journée porte ouverte se tiendra mardi 5 septembre de 13h à 16h30. Ce sera une belle occasion de rencontrer notre équipe et de découvrir les services offerts dans une ambiance conviviale! Programmation disponible sur http://www.cfst.org. Inscription: 514 744-3513 et au 685, boul. Décarie, bur. 101.

Épluchette de blé d’Inde à Entre Amis

Vous avez 55 ans ou plus et vous souhaitez développer votre cercle social? De multiples activités sont proposées pour 12$ par an avec le programme Entre Amis du YMCA Saint-Laurent. Venez nous rencontrer ce jeudi 7 septembre entre 13h et 15h au 1745, rue Décarie. Info: 514 747-5353, poste 234.

Danse sociale et en ligne

Les officiers du conseil 3050 des Chevaliers de Colomb invitent leurs membres et les Laurentiens à une soirée fraternelle à l’occasion de leur 70e anniversaire de fondation, le 9 septembre, de 19h30 à 23h30, dans le sous-sol de l’église Saint-Laurent, au 803, boulevard Sainte-Croix. La musique sera assurée par Réjean Mercil. Permis de la SAQ. Entrée: 10 $. Info: 514 744-6120 (le vendredi de 18h30 à 21h uniquement).

Cercle de Fermières Saint-Laurent

L’assemblée régulière du Cercle de Fermières Saint-Laurent aura lieu le lundi 11 septembre à 19h au Centre des Loisirs (1375, rue Grenet).

Mère aimante, consciente et épanouie

Cet atelier s’adresse à toutes les mamans qui désirent vivre avec plus de joie leur rôle parental. À travers les rencontres, vous allez acquérir des moyens concrets et respectueux pour instaurer une relation de complicité harmonieuse et satisfaisante avec vos enfants. Atelier de 12 rencontres du 11 septembre au 4 décembre, de 9h30 à 11h30, au Centre des femmes. Inscription: 514 744-3513.

Chorale

La chorale D’une voix à l’autre recrute. Elle invite des personnes intéressées à faire des essais le lundi soir à partir du 11 septembre à 19h30, au Centre culturel et sportif Regina Assumpta. Pas besoin de lire la musique. Pas d’audition. Répertoire populaire et classique d’Aznavour à Led Zeppelin en passant par Gershwin. Info: voixblog@gmail.com

Université du troisième âge

Les programmes de formation continue des personnes de 50 ans et plus de l’Université du troisième âge (UTA) s’adressent aux personnes retraitées ou pré-retraitées qui désirent poursuivre leur formation. Les cours au Centre des loisirs de Saint-Laurent (1375, rue Grenet) débuteront la semaine du 12 septembre. 90$ pour l’histoire et la philosophie et 120$ pour les langues. Info: philosophie au 514 745-8751; anglais au 514 747-7496; espagnol au 514 333-2838 ou 514 745-7059; histoire au 514 362-9183; conférences au 514 747-8985.

Portes ouvertes à Femmes au monde

Le service «Femmes du Monde» du CARI St-Laurent est un milieu de vie où vous trouverez un accueil chaleureux, de l’écoute, un soutien personnalisé et plusieurs activités: groupes de discussion et d’entraide, activités manuelles, pratique du français, yoga, sorties familiales. Venez nous rencontrer le mardi 12 septembre, de 9h à 12h, au 774, boulevard Décarie, bureau 205. Info: 514 748-2007, poste 237.

Collecte de sang

Le Centre de bénévolat de Ville Mont-Royal vous convie à la collecte de sang qui se tiendra le jeudi 14 septembre entre 14h et 20h, au Centre Rockland, 2305 chemin Rockland à Ville Mont-Royal. Héma-Québec et les bénévoles espèrent y accueillir 60 donneurs.

Journée d’embauche

Le Carrefour jeunesse emploi Saint-Laurent, en collaboration avec Randstad, est heureux d’organiser une journée d’embauche le 15 septembre entre 12h et 19h. Cet événement gratuit est une occasion d’obtenir des conseils express et de rencontrer un recruteur en vue d’obtenir un emploi. Venez nous rencontrer aux bureaux de Randstad (3500, boulevard de la Côte-Vertu). Info: cje@cjestlaurent.org ou 514 855-1616.

Deuil

Vous avez de la difficulté à surmonter le deuil? Rejoignez le groupe de soutien destiné aux aînés de Saint-Laurent du 15 septembre au 17 novembre. Des rencontres thématiques en compagnie de bénévoles et des ateliers animés par un professionnel se tiendront tous les vendredis de 14h à 16h au Centre ABC, situé au 910, avenue Sainte-Croix. Inscription: 514 744-5511, poste 221.

L’Odyssée du papillon monarque

Le samedi 16 septembre, à 11 h, les résidents de Saint-Laurent sont invités à assister à une nouvelle édition de l’Odyssée du papillon monarque à la Bibliothèque du Boisé. D’une durée de 60 minutes, cette présentation gratuite offerte par l’Insectarium de Montréal portera sur l’extraordinaire périple de ce grand migrateur. Des semences d’asclépiades seront offertes aux participants. Inscription: 514 744-8333.

Jumelage Québécois-Syriens

Le programme de jumelage Québécois-Syriens entame sa deuxième cohorte en septembre au CARI St-Laurent. L’objectif est de rapprocher les deux cultures, favoriser le vivre ensemble, briser l’isolement, pratiquer la langue française et participer à la vie citoyenne. Inscription: Loubna Regragui 514 748-2007, poste 244.

Visite Complexe environnemental

Joignez-vous à VertCité pour découvrir le Complexe environnemental de Saint-Michel et la TOHU. La visite durant 1h-1h30 permet de déboulonner les mythes sur le recyclage en présentant le Centre de tri ainsi que le fonctionnement des sites d’enfouissement. Rendez-vous le 6 octobre à 10h15 directement à la TOHU (2345, rue Jarry Est). Inscription: vertcite.ca/activites/ ou 514 744-8333.

Bénévoles lecteurs recherchés

Vous aimez la lecture et vous avez envie d’aider un enfant en difficulté scolaire à réussir? En devenant bénévole à J’apprends avec mon enfant (JAME), vous pourrez ainsi faire découvrir à un jeune de 6 à 9 ans, référé par une école primaire de votre quartier, les merveilleux bienfaits de la lecture en allant lire avec lui à son domicile une heure par semaine entre 16h et 19h. Info: 514 765-7686, poste 7017.

Réfugiés syriens en mouvement

Un nouveau programme intitulé «Réfugiés syriens en mouvement» et lancé au CARI St-Laurent, consiste à accompagner les réfugiés syriens pour l’aide à la recherche d’emploi. Info: Fadia Younan au 514 748-2007.

Accompagnement pour les aînés

Vous êtes âgé(e) de 65 ans et plus et vivez à domicile ou en résidence? Vous avez de la difficulté à accomplir des activités de la vie quotidienne ou de loisirs qui vous tiennent à cœur? Participez au projet APIC et vous pourriez bénéficier gratuitement d’un accompagnement hebdomadaire réalisé par un bénévole du Centre ABC. Ne ratez pas cette occasion unique de reprendre ou d’explorer des activités existantes dans votre communauté. Inscription: 514 744-5511, poste 221.

Suivi de grossesse

Vous êtes enceinte? Vous traversez une période difficile? Vous êtes à la recherche d’un médecin pour votre grossesse? Contactez Carole du Centre de pédiatrie sociale de Saint Laurent au 514 333-8989, poste 528 ou à c.robineau@aucoeurdelenfance.ca.

Correspondance scolaire

Vous êtes un aîné résidant à Saint-Laurent et avez une passion pour l’écriture? Vous souhaitez partager vos connaissances et vos expériences de vie avec des jeunes nouvellement arrivés dans la communauté? Participez dès le mois de septembre au projet correspondance scolaire du Centre ABC. Vous serez jumelé à un élève des classes d’accueil de l’École secondaire Saint-Laurent et pourrez échanger des lettres portant sur des thématiques diverses. Inscription: 514 744-5511, poste 221.

Chorale

Joignez-vous à une chorale d’aînés dynamique et joyeuse à Ahuntsic. Répétitions au 10005, avenue de Bois-de-Boulogne, les mardis de 13h à 15h30. Voix de basses et ténors particulièrement appréciées. Info: Louise Lachance 514 331-5559.