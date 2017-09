Agenda communautaire du 27 septembre 2017

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif de Saint-Laurent. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’un maximum de 75 mots, au moins une semaine avant la parution à nouvellessaint-laurent@tc.tc.

Comité logement

Un atelier d’information et d’éducation sur les droits et responsabilités des locataires et des propriétaires concernant le logement est organisé le 27 septembre à 17h30 par le comité logement Saint-Laurent. Informations concernant le bail, la salubrité, etc. Au 1775, boulevard Édouard-Laurin, local 6. Inscription: 514 331-9898.

Journée des ainés

L’AQDR Ahuntsic Saint-Laurent invite les aînés à la célébration de la Journée internationale des personnes âgées et du 375e anniversaire de Montréal le 29 septembre à 16h au CACI, 2e étage, 4770, rue de Salaberry (station Sauvé, autobus 180). Gratuit. Info: 438 403-5529.

Vêtements d’hiver recherchés

Le Bazar Ensemble l’hiver est une vente de vêtements d’extérieur usagés organisée par la Maison des familles pour aider les familles de Saint-Laurent. Du 2 au 27 octobre, déposez vos dons au Centre des loisirs, à la mairie, à l’aréna, au complexe sportif, aux bibliothèques ou au CLSC. Info: 514 333-8989, poste 325.

Cercle de Fermières

La prochaine assemblée régulière du Cercle de Fermières Saint-Laurent aura lieu le lundi 2 octobre à 19h au Centre des Loisirs au 1375, rue Grenet.

Centre des femmes de Saint-Laurent

Atelier pour les mamans «Mère aimante, consciente et épanouie» sur «Les qualités d’un parent conscient et bienveillant» lundi 2 octobre, de 9h30 à 11h30. Atelier «Les femmes veulent comprendre», 4 rencontres sur la thématique de la violence conjugale, les lundis, dès le 2 octobre, de 13h30 à 15h30. Conférence «Estime de soi et affirmation de soi dans la vie amoureuse et sexuelle» mardi 3 octobre, de 13h30 à 15h30. Inscription: 514 744-3513. Adresse: 685, boul. Décarie, bur. 101.

Visite Complexe environnemental

Joignez-vous à VertCité pour découvrir le Complexe environnemental de Saint-Michel et la TOHU. La visite durant 1h-1h30 permet de déboulonner les mythes sur le recyclage en présentant le Centre de tri ainsi que le fonctionnement des sites d’enfouissement. Rendez-vous le 6 octobre à 10h15 directement à la TOHU (2345, rue Jarry Est). Inscription: vertcite.ca/activites/ ou 514 744-8333.

Vendredis branchés

Les jeudis branchés deviennent les vendredis branchés au CARI St-Laurent. Vous saurez tout sur le numérique en participant à nos activités gratuites. Le prochain thème est «Tablettes et productivité» pour apprendre à utiliser efficacement les tablettes électroniques qui sont de plus en plus prisées, le vendredi 13 octobre. Info: 514 748-2007, poste 239.

Carrefour des aînés de Saint-Laurent

Il reste encore des places pour la sortie culturelle du vendredi 20 octobre. Cinéma Imax et musée Pointe-à-Callière avec l’Amazonie comme thème. Dîner au Steak House du Vieux Port. Départ à 9h du Centre des loisirs au 1375, rue Grenet. Info: 514 748-0943.

CARI St-Laurent

Venez développer vos habilités de communication et de compréhension de la société québécoise à l’atelier Communiquer et participer, niveau 1, organisé par le CARI St-Laurent tous les mardis, jusqu’au 7 novembre. Contacter Erika English au 514 748-2007, poste 231.

Un autre atelier, Quand l’intégration passe par les arts, a lieu tous les lundis, du 18 septembre au 27 novembre. Il s’agit d’un atelier d’expression par l’art pour les femmes réfugiées syriennes. Contacter Myriam Keyloun au 514 748-2007, poste 246.

Coordonnateur des loisirs recherché

La Résidence Alexis-Nihon, qui loge quelque 140 personnes, est à la recherche d’un coordonnateur/trice des loisirs. Ce poste d’environ 15-20 heures/semaine consiste à planifier des loisirs pour les résidents et faire participer le maximum de personnes pour briser l’isolement et la solitude. Info: azad-t@videotron.ca

Bénévoles lecteurs recherchés

Vous aimez la lecture et vous avez envie d’aider un enfant en difficulté scolaire à réussir? En devenant bénévole à J’apprends avec mon enfant (JAME), vous pourrez ainsi faire découvrir à un jeune de 6 à 9 ans, référé par une école primaire de votre quartier, les merveilleux bienfaits de la lecture en allant lire avec lui à son domicile une heure par semaine entre 16h et 19h. Info: 514 765-7686, poste 7017.

Réfugiés syriens en mouvement

Un nouveau programme intitulé «Réfugiés syriens en mouvement» et lancé au CARI St-Laurent, consiste à accompagner les réfugiés syriens pour l’aide à la recherche d’emploi. Info: Fadia Younan au 514 748-2007.

Accompagnement pour les aînés

Vous êtes âgé(e) de 65 ans et plus et vivez à domicile ou en résidence? Vous avez de la difficulté à accomplir des activités de la vie quotidienne ou de loisirs qui vous tiennent à cœur? Participez au projet APIC et vous pourriez bénéficier gratuitement d’un accompagnement hebdomadaire réalisé par un bénévole du Centre ABC. Ne ratez pas cette occasion unique de reprendre ou d’explorer des activités existantes dans votre communauté. Inscription: 514 744-5511, poste 221.

Suivi de grossesse

Vous êtes enceinte? Vous traversez une période difficile? Vous êtes à la recherche d’un médecin pour votre grossesse? Contactez Carole du Centre de pédiatrie sociale de Saint Laurent au 514 333-8989, poste 528 ou à c.robineau@aucoeurdelenfance.ca.

Correspondance scolaire

Vous êtes un aîné résidant à Saint-Laurent et avez une passion pour l’écriture? Vous souhaitez partager vos connaissances et vos expériences de vie avec des jeunes nouvellement arrivés dans la communauté? Participez dès le mois de septembre au projet correspondance scolaire du Centre ABC. Vous serez jumelé à un élève des classes d’accueil de l’École secondaire Saint-Laurent et pourrez échanger des lettres portant sur des thématiques diverses. Inscription: 514 744-5511, poste 221.

Chorale

Joignez-vous à une chorale d’aînés dynamique et joyeuse à Ahuntsic. Répétitions au 10005, avenue de Bois-de-Boulogne, les mardis de 13h à 15h30. Voix de basses et ténors particulièrement appréciées. Info: Louise Lachance 514 331-5559.