Agenda communautaire du 11 octobre 2017

Coordonnateur des loisirs recherché

La Résidence Alexis-Nihon, qui loge quelque 140 personnes, est à la recherche d’un coordonnateur/trice des loisirs. Ce poste d’environ 15-20 heures/semaine consiste à planifier des loisirs pour les résidents et faire participer le maximum de personnes pour briser l’isolement et la solitude. Info: azad-t@videotron.ca

CARI St-Laurent

Les inscriptions pour les cours d’informatique sont en cours. Apprentissage de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint), internet et les réseaux sociaux. Session de 6 semaines a lieu du 9 octobre au 17 novembre. Info: Léon Aka au 514 748-2007, poste 239.

Conférence sur le comportement félin

Le mercredi 11 octobre prochain de 19h à 20h30, à la Bibliothèque du Boisé (2727, boulevard Thimens), l’arrondissement de Saint-Laurent en collaboration avec Daniel Filion alias l’Éduchateur offrira une conférence gratuite sur le comportement félin pour tous les amoureux des chats. Plusieurs sujets seront abordés dont les mythes entourant les chats, les pratiques à privilégier ainsi que celles à éviter avec les chats domestiques, les solutions aux problèmes fréquents de comportement, la réglementation de la Ville et l’importance de l’identification. Entrée libre.

Vendredis branchés

Les jeudis branchés deviennent les vendredis branchés au CARI St-Laurent. Vous saurez tout sur le numérique en participant à nos activités gratuites. Le prochain thème est «Tablettes et productivité» pour apprendre à utiliser efficacement les tablettes électroniques qui sont de plus en plus prisées, le vendredi 13 octobre. Info: 514 748-2007, poste 239.

Grande soirée de danse de l’automne

Le Club de danse sociale Les Laurentiens organise une soirée le samedi 14 octobre au Centre de loisirs (1375, rue Grenet) de 19h à 23h30. Un plat chaud et des boissons seront servis avec des desserts et du café. Apportez votre vin. 20$ en prévente, 25$ à la porte. Réservation à 514 855-6110, poste 4646 ou cdsleslaurentiens@hotmail.com. Indiquer nom, nombre de billets, si un plat végétarien est souhaité.

Centre des femmes

Atelier pour les mamans «Mère aimante, consciente et épanouie» sur «Développer une relation gagnant-gagnant avec ses enfants» lundi 16 octobre, de 9h30 à 11h30.

Atelier pour toutes «Faire le ménage de ses croyances» afin de prendre conscience des croyances qui vous nuisent et de choisir consciemment les pensées qui vous aideront à créer ce qui vous tient à cœur: 8 rencontres, les jeudis du 12 octobre au 30 novembre, de 13h à 15h30. Inscription: 514 744-3513. Adresse: 685, boul. Décarie, bur. 101.

Projet d’intégration et maintien en emploi

Un nouveau projet débutera le 16 octobre au Carrefour jeunesse emploi Saint-Laurent. Ce projet vise à favoriser l’intégration et le maintien en emploi. Pendant 8 semaines d’activités préparatoires à l’emploi, recevez une allocation de participation équivalente à 11,25$/heure pour vos 30 heures d’implication par semaine visant à trouver un emploi à temps plein. Les participants doivent être âgés entre 16 et 30 ans, ne pas être aux études, ni en emploi, ne pas recevoir d’assurance-emploi, être citoyen canadien, résident permanent ou réfugié. Info: 514 855-1616, poste 225

La fermeture du jardin avant l’hiver

Astuces de fermeture de jardin avec VertCité le 17 octobre de 11h à 12h à la Bibliothèque du Boisé (2727, boulevard Thimens): taille des arbres, protection hivernale, enrichissement du sol, récolte de semences et plus. Inscription directement à la bibliothèque.

Carrefour des aînés de Saint-Laurent

Il reste encore des places pour la sortie culturelle du vendredi 20 octobre. Cinéma Imax et musée Pointe-à-Callière avec l’Amazonie comme thème. Dîner au Steak House du Vieux Port. Départ à 9h du Centre des loisirs au 1375, rue Grenet. Info: 514 748-0943.

Atelier sur la justice

Le Carrefour jeunesse emploi Saint-Laurent propose un atelier gratuit sur le système judiciaire afin d’en apprendre plus sur ses droits lors d’une arrestation, sur les impacts d’un casier judiciaire et sur les professions de ce domaine. Le mardi 24 octobre à 14h au chalet du parc Painter (260, rue Marcotte). Info: 514 855-1616, poste 228.

Conférence sur le mode de vie «zéro déchet»

Dans le cadre de la Semaine Québécoise de Réduction des Déchets, Julie Gagné, qui signe Le blog de Jule – écolo imparfaite, présentera son parcours dans la découverte du mode de vie «zéro déchet», avec VertCité, le 24 octobre à 19h, à la Bibliothèque du Boisé (2727, boulevard Thimens). Inscription: 514 744-8333

Vêtements d’hiver recherchés

Le Bazar Ensemble l’hiver est une vente de vêtements d’extérieur usagés organisée par la Maison des familles pour aider les familles de Saint-Laurent. Du 2 au 27 octobre, déposez vos dons au Centre des loisirs, à la mairie, à l’aréna, au complexe sportif, aux bibliothèques ou au CLSC. Info: 514 333-8989, poste 325.

Souper spaghetti de la paroisse St-Hippolyte

Venez en grand nombre au sous-sol de l’église St-Hippolyte, samedi 4 novembre, à compter de 17h pour notre 3e souper spaghetti annuel (sauce maison). Vous passerez un bon moment et vous contribuerez au bon fonctionnement de cette paroisse, présence chrétienne au cœur de Saint-Laurent depuis 1953. 12$/adulte, 8$/étudiant, 6$/enfant de 12 ans et moins.

Bénévoles lecteurs recherchés

Vous aimez la lecture et vous avez envie d’aider un enfant en difficulté scolaire à réussir? En devenant bénévole à J’apprends avec mon enfant (JAME), vous pourrez ainsi faire découvrir à un jeune de 6 à 9 ans, référé par une école primaire de votre quartier, les merveilleux bienfaits de la lecture en allant lire avec lui à son domicile une heure par semaine entre 16h et 19h. Info: 514 765-7686, poste 7017.

Accompagnement pour les aînés

Vous êtes âgé(e) de 65 ans et plus et vivez à domicile ou en résidence? Vous avez de la difficulté à accomplir des activités de la vie quotidienne ou de loisirs qui vous tiennent à cœur? Participez au projet APIC et vous pourriez bénéficier gratuitement d’un accompagnement hebdomadaire réalisé par un bénévole du Centre ABC. Ne ratez pas cette occasion unique de reprendre ou d’explorer des activités existantes dans votre communauté. Inscription: 514 744-5511, poste 221.

Suivi de grossesse

Vous êtes enceinte? Vous traversez une période difficile? Vous êtes à la recherche d’un médecin pour votre grossesse? Contactez Carole du Centre de pédiatrie sociale de Saint Laurent au 514 333-8989, poste 528 ou à c.robineau@aucoeurdelenfance.ca.