Lauréats du concours Maisons fleuries dans Saint-Laurent

Les aménagements paysagers de plus d’une vingtaine de résidences et d’entreprises de Saint-Laurent ont été reconnus pour leur qualité par l’arrondissement dans le cadre du concours Maisons fleuries. Pour cette 36e édition, des prix se sont ajoutés pour les secteurs de Bois-Franc et du Nouveau Saint-Laurent, en raison de leur important développement des dernières années. Le prix de la biodiversité, créé l’an passé, a été remporté par Nicole Fournier, une artiste qui chapeaute également l’organisme InTerreArt. Il y sept ans, elle a transformé son entrée en asphalte sur la rue Gratton en «jardin en mouvement», selon les termes du jardinier Gilles Clément. Des plantes indigènes, comestibles, vivaces comme annuelles, y ont été combinées et se ressèment par elles-mêmes.

Gagnants

Catégorie Aménagements résidentiels

Virgillo Delcampo et Patrocinia Picar

Guy Roy et Louise Desjardins

Ioan Radu Stratulat et Cristina Sanda

Arcangelo Evangelista et Angela Prata-Evangelista

Warren Jacobs et Harriet Lieberman

Monika Thomas-Petit

La résidence Soleil (Jean Grenier et Marie-Éve Lavigne)

Frank Del Torto et Nadia Suriano

Le Castelet (George Apelian et Ghislaine Montagne)

Samir Trak et Ada Trak

Olexi Hnatiuk et Julia Hnatiuk

Van-Hoi Nguyen et Thi Thanh Hoa Nguyen

Angelis Lafkas et Maria Lafkas

Frank Mazza et Giuseppina Iacono

Raymond Desjardins et Marielle Laporte

Catégorie Jardins communautaires

Jardin Alexis-Nihon: Stewart Oliver

Jardin Cardinal: Joaquin Barbera

Jardin Hartenstein: Marilène Tourigny

Jardin Noël-Nord: Renée Kanage

Jardin Saint-Laurent: André Gingras et Josée Rivard

Super jardin: Hanna Ghazal et Gemma Ghazal

Lauréat du Prix du commerce Raymond-Jasmin

Mario C. et fils (Antonio Ciardiello)

5795, rue Donahue

Lauréat dans la catégorie Entreprise

CAE (David Heon et Isabelle Bigonesse

8585, chemin de la Côte-de-Liesse

Lauréat dans la catégorie Institution

Bethel Baptist Church (John James et Svetlana James)

3060, boulevard de la Côte-Vertu

Lauréate du Prix de la biodiversité

Nicole Fournier

Lauréats du Prix d’excellence Micheline-Arsenault

Jean-Claude Bertounesque et Rollande Di Croce