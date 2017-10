Agenda communautaire du 25 octobre 2017

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif de Saint-Laurent. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’un maximum de 75 mots, au moins une semaine avant la parution à nouvellessaint-laurent@tc.tc.

CARI St-Laurent

Le prochain rendez-vous avec les employeurs au CARI St-Laurent aura lieu le mercredi 25 octobre, de 17h à 19h. Venez rencontrer des employeurs, déposer votre CV et obtenir une entrevue qui pourra vous ouvrir des portes pour un emploi. Inscription: 514 748-2007.

L’unité dans la diversité

La Communauté bahá’íe, en partenariat avec le Cégep de Saint-Laurent, organise une table ronde le jeudi 26 octobre, de 16h30 à 19h, sur le thème «Célébrons l’Unité dans la Diversité pour construire ensemble un avenir meilleur». Témoignages de jeunes sous forme de sketch, période d’échanges et léger goûter. Auditorium C-05, 625, avenue Sainte-Croix.

Vêtements d’hiver recherchés

Le Bazar Ensemble l’hiver est une vente de vêtements d’extérieur usagés organisée par la Maison des familles pour aider les familles de Saint-Laurent. Du 2 au 27 octobre, déposez vos dons au Centre des loisirs, à la mairie, à l’aréna, au complexe sportif, aux bibliothèques ou au CLSC. Info: 514 333-8989, poste 325.

Dîner spaghetti

La Fondation Les Demeures Sainte-Croix organise un repas spaghetti bénéfice le dimanche 29 octobre à 11h30 à la salle à manger de la Phase lll (1165, avenue Sainte-Croix). Pour 20$, vous aurez l’occasion de prendre un repas en bonne compagnie tout en contribuant activement à l’amélioration continue du milieu de vie des 131 résidents de notre complexe de logements à coût modique pour aînés. Apportez votre vin. Réservation: 514 747-9860.

Magasin-Partage de Noël

Vous habitez Saint-Laurent et vous auriez besoin d’un coup de pouce pour les fêtes? Le Magasin-Partage permet aux ménages démunis du quartier de choisir des denrées alimentaires selon leur goût en contribuant à 10% du coût de leur épicerie. Une inscription par adresse. Offre non cumulable avec un autre panier de Noël. Inscription: 514 855-6110, poste 4925 du 30 octobre au 3 novembre de 9h à 12h et de 13h à 17h.

Centre des femmes de Saint-Laurent

Atelier pour les mamans Mère aimante, consciente et épanouie sur «Le stress dans ma famille: immigration, nouveau-né, rivalité entre frères et sœurs, caprices, précarité, etc.» lundi 30 octobre, de 9h30 à 11h30.

Sortie au Musée McCord – Visite guidée de l’exposition de l’artiste Jayce Salloum, mardi 31 octobre, de 12h30 à 15h30. Inscription: 514 744-3513.

Exercices physiques

Début des cours mardi 31 octobre ou jeudi 2 novembre de 10h30 à 11h30 au sous-sol de l’église Saint-Hippolyte, à l’angle des rues Tassé et Filion. Inscription 15 minutes avant le début du premier cours. La session comporte 7 semaines de 1 ou 2 cours par semaine, le mardi et/ou le jeudi. Essai gratuit. Info: Mario Tassé 514 747-4300.

Souper spaghetti de la paroisse St-Hippolyte

Venez en grand nombre au sous-sol de l’église St-Hippolyte, samedi 4 novembre, à compter de 17h pour notre 3e souper spaghetti annuel (sauce maison). Vous passerez un bon moment et vous contribuerez au bon fonctionnement de cette paroisse, présence chrétienne au cœur de Saint-Laurent depuis 1953. 12$/adulte, 8$/étudiant, 6$/enfant de 12 ans et moins.

Whist militaire

Le Cercle de Fermières Saint-Laurent organise un whist militaire le dimanche 6 novembre au Centre des loisirs (1375, rue Grenet) de 13h à 16h. Possibilité de former votre propre table de 4 personnes. 10$ par personne. Réservation: Gabrielle St Aubin 514 381-7811 ou Rejeanne Houle 514 331-9652.

Cercle de Fermières

La prochaine assemblée régulière du Cercle de Fermières Saint-Laurent aura lieu le lundi 6 novembre à 19h au Centre des loisirs (1375, rue Grenet).

Coordonnateur des loisirs recherché

La Résidence Alexis-Nihon, qui loge quelque 140 personnes, est à la recherche d’un coordonnateur/trice des loisirs. Ce poste d’environ 15-20 heures/semaine consiste à planifier des loisirs pour les résidents et faire participer le maximum de personnes pour briser l’isolement et la solitude. Info: azad-t@videotron.ca

Bénévoles lecteurs recherchés

Vous aimez la lecture et vous avez envie d’aider un enfant en difficulté scolaire à réussir? En devenant bénévole à J’apprends avec mon enfant (JAME), vous pourrez ainsi faire découvrir à un jeune de 6 à 9 ans, référé par une école primaire de votre quartier, les merveilleux bienfaits de la lecture en allant lire avec lui à son domicile une heure par semaine entre 16h et 19h. Info: 514 765-7686, poste 7017.

Accompagnement pour les aînés

Vous êtes âgé(e) de 65 ans et plus et vivez à domicile ou en résidence? Vous avez de la difficulté à accomplir des activités de la vie quotidienne ou de loisirs qui vous tiennent à cœur? Participez au projet APIC et vous pourriez bénéficier gratuitement d’un accompagnement hebdomadaire réalisé par un bénévole du Centre ABC. Ne ratez pas cette occasion unique de reprendre ou d’explorer des activités existantes dans votre communauté. Inscription: 514 744-5511, poste 221.

Suivi de grossesse

Vous êtes enceinte? Vous traversez une période difficile? Vous êtes à la recherche d’un médecin pour votre grossesse? Contactez Carole du Centre de pédiatrie sociale de Saint Laurent au 514 333-8989, poste 528 ou à c.robineau@aucoeurdelenfance.ca.

Correspondance scolaire

Vous êtes un aîné résidant à Saint-Laurent et avez une passion pour l’écriture? Vous souhaitez partager vos connaissances et vos expériences de vie avec des jeunes nouvellement arrivés dans la communauté? Participez dès le mois de septembre au projet correspondance scolaire du Centre ABC. Vous serez jumelé à un élève des classes d’accueil de l’École secondaire Saint-Laurent et pourrez échanger des lettres portant sur des thématiques diverses. Inscription: 514 744-5511, poste 221.