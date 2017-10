6 000 $ amassés pour Fais-Un-Vœu Québec par l’école secondaire Saint-Laurent

L’école secondaire Saint-Laurent est le premier établissement scolaire à avoir participé à la campagne de financement de Fais-Un-Vœu Québec pendant toute une année, amassant ainsi 6 000 $. Les élèves ont notamment vendu des gâteries et rempli des sacs d’épicerie au profit de l’organisme qui aide les enfants gravement malades à réaliser leurs vœux. De plus, cinq d’entre eux se sont relayés pendant 48 heures pour pédaler lors de la grande finale. «Ils avaient les jambes en compote, mais leurs cœurs étaient remplis de bonheur en voyant les vidéos des enfants malades qui avaient des larmes de joie», explique l’enseignante d’anglais, Margaret Der Artinian. Les adolescents Daniela Brito, Rod Charles, Mahnaz Noori, Nicholas Salezar et Jumanah Baig ont participé à cet événement qui se tenait à Mirabel le 17 septembre.