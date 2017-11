Agenda communautaire du 22 novembre 2017

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif de Saint-Laurent. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’un maximum de 75 mots, au moins une semaine avant la parution à nouvellessaint-laurent@tc.tc.

Soirée bénéfice de Noël

Le Centre des femmes de Saint-Laurent vous invite à sa soirée-bénéfice de Noël qui se tiendra vendredi 24 novembre à 17h au Centre des loisirs. Au programme: souper-buffet, spectacle de salsa et musique du monde avec le groupe Arrowman, danse et nombreux prix de présences. 30$. Info: 514 744-3513.

Les changements climatiques et les insectes

Présents partout sur la planète, les insectes subissent les impacts des changements climatiques, ce qui se répercute sur nous. Cependant, ils offrent également des pistes de solution pour les contrer. Une petite surprise culinaire sera offerte. L’activité organisée par VertCité a lieu le 24 novembre, à 11h, à la bibliothèque du Boisé (2727, boulevard Thimens). Inscription sur place.

Observation d’oiseaux

Joël Coutu, pour le Club d’ornithologie de Mirabel (COMIR), propose une sortie dans les milieux humides du Technoparc, le samedi 25 novembre, de 8h à 12h. Le site est classé no1 dans le Grand Montréal et no5 au Québec pour l’observation d’oiseaux sur le site eBird. Rendez-vous au 7300, chemin Saint-François. Annulé en cas de mauvais temps. Info: comirabel.org

Centre des femmes de Saint-Laurent

Atelier pour les mamans Mère aimante, consciente et épanouie «Développer une relation de confiance avec mon enfant» lundi 27 novembre, de 9h30 à 11h30. Dans le cadre des 12 jours d’action contre la violence envers les femmes, venez visionner le film «Le vent du Nord» mardi 28 novembre, de 13h30 à 16h. Inscription: 514 744-3513.

:Lettres pour la paix

À l’occasion de la campagne des 12 jours d’action contre la violence envers les femmes, les participantes à l’atelier Place aux femmes du CARI St-Laurent présentent une activité intitulée Lettres pour la paix. Elle aura lieu le mercredi 29 novembre au 774, boulevard Décarie, 2e étage, de 12h à 13h.

Comité aînés sans abus

Le Comité aînés sans abus d’Ahuntsic et Montréal-Nord (CASAAM), organise une conférence «Connaître ses droits pour être respecté comme aîné(e)», présentée par Me Hélène Guay, avocate spécialisée en droit de la santé, droit des personnes et des ainés, le jeudi 30 novembre à 13h, à la Résidence Berthiaume-Du Tremblay au 1635, boulevard Gouin Est. Inscription: 514 856-3511, poste 222 ou 438 403-5529.

Collecte de denrées alimentaires pour Noël

Le Magasin-Partage de Noël ouvrira ses portes à 400 ménages de Saint-Laurent dans le besoin: aidez-nous à remplir leur panier d’épicerie! Faites don de denrées alimentaires non périssables et de jouets propres et en bon état jusqu’au 8 décembre au Centre des loisirs, à la mairie, au Complexe sportif, aux bibliothèques ou au CLSC. Info: 514 333-8989, poste 325.

Recherche de bénévoles

Vivez une expérience forte entre amis en venant en aide à nos tout-petits le samedi 16 décembre! Le centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent organise sa Guignolée et recherche des bénévoles pour solliciter la générosité des passants dans les rues. En donnant quelques heures, vous permettrez aux familles dans le besoin de bénéficier de toute une gamme de services adaptés pour favoriser le développement de leurs enfants. Info: info@aucoeurdelenfance.ca et 514-333-8989, poste 530.

Bazar du Centre de pédiatrie sociale

Le mercredi 20 décembre de 8h30 à 11h30, venez habiller les enfants pour l’hiver. Au bazar, vous trouverez de nombreux vêtements pour enfants de 0 à 5 ans, de l’équipement pour bébé et plusieurs jeux. 1$ les 5 vêtements, 50 ¢ le jeu. Maison de l’Enfance: 1159, avenue Sainte Croix, 2e étage, en arrière du stationnement du CLSC de Saint-Laurent. Info: 514 333-8989, poste 521.

École alternative Jonathan

Une école publique à échelle humaine favorisant l’autonomie des enfants et la participation des parents grâce à un apprentissage par projets. Vous aimeriez y inscrire vos enfants pour la rentrée de septembre 2018? Une soirée d’information pour les parents intéressés à en apprendre plus sur ce projet éducatif aura lieu le 24 janvier ou le 31 janvier. Consulter jonathan.ecolesaintlaurent.ca pour vous inscrire et obtenir plus de détails.

Suivi de grossesse

Vous êtes enceinte? Vous traversez une période difficile? Vous êtes à la recherche d’un médecin pour votre grossesse? Contactez Carole au Centre de pédiatrie sociale de Saint Laurent: 514 333-8989, poste 528 ou c.robineau@aucoeurdelenfance.ca

Atelier Grandir ensemble

Pour les parents et enfants de 2 à 5 ans: échanges entre parents sur l’éducation et le développement des enfants pendant qu’ils jouent, au Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent. Une fois par semaine le mardi ou le jeudi de 9h30 à 11h30. Inscription: 514 333-8989, poste 521.

Accompagnement pour les aînés

Vous êtes âgé(e) de 65 ans et plus et vivez à domicile ou en résidence? Vous avez de la difficulté à accomplir des activités de la vie quotidienne ou de loisirs qui vous tiennent à cœur? Participez au projet APIC et vous pourriez bénéficier gratuitement d’un accompagnement hebdomadaire réalisé par un bénévole du Centre ABC. Ne ratez pas cette occasion unique de reprendre ou d’explorer des activités existantes dans votre communauté. Inscription: 514 744-5511, poste 221.

Correspondance scolaire

Vous êtes un aîné résidant à Saint-Laurent et avez une passion pour l’écriture? Vous souhaitez partager vos connaissances et vos expériences de vie avec des jeunes nouvellement arrivés dans la communauté? Participez dès le mois de septembre au projet correspondance scolaire du Centre ABC. Vous serez jumelé à un élève des classes d’accueil de l’École secondaire Saint-Laurent et pourrez échanger des lettres portant sur des thématiques diverses. Inscription: 514 744-5511, poste 221.

Bénévoles lecteurs recherchés

Vous aimez la lecture et vous avez envie d’aider un enfant en difficulté scolaire à réussir? En devenant bénévole à J’apprends avec mon enfant (JAME), vous pourrez ainsi faire découvrir à un jeune de 6 à 9 ans, référé par une école primaire de votre quartier, les merveilleux bienfaits de la lecture en allant lire avec lui à son domicile une heure par semaine entre 16h et 19h. Info: 514 765-7686, poste 7017.