Agenda communautaire du 13 décembre 2017

Don de jouets

Vous avez des jeux, des peluches, des poupées, des livres pour enfants à donner? Venez les déposer jusqu’au 15 décembre entre 8h et 17h30 au Centre ABC, situé au 910, avenue Sainte-Croix. Vos jouets seront remis à neuf et distribués aux enfants moins nantis de notre communauté à la période de Noël.

Concert

L’Ensemble Bach et Baroque sous la direction de François Panneton vous convie à un concert de motets festifs de Vivaldi, Schütz, Scarlatti, Praetorius, Haendel, Grandi, Gabrieli et Bach le samedi 16 décembre à 20h à l’église Saint-Laurent (805, boulevard Sainte-Croix). Billets: 25$ à l’entrée, 20$ en prévente, gratuit pour les moins de 12 ans. Info: 514 745-2249.

Recherche de bénévoles

Vivez une expérience forte entre amis en venant en aide à nos tout-petits le samedi 16 décembre! Le centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent organise sa Guignolée et recherche des bénévoles pour solliciter la générosité des passants dans les rues. En donnant quelques heures, vous permettrez aux familles dans le besoin de bénéficier de toute une gamme de services adaptés pour favoriser le développement de leurs enfants. Info: info@aucoeurdelenfance.ca et 514-333-8989, poste 530.

Soirée de danse de Noël

Le Club de Danse Sociale Les Laurentiens samedi 16 décembre au Centre des loisirs (1375, rue Grenet) de 19h à 23h30. Un plat chaud et des boissons seront servis avec des desserts et du café. Apportez votre vin. Les billets sont 20 $ si vous réservez. Veuillez nous aviser d’avance si vous désirez un plat végétarien. Inscription: 514 855-6110, poste 4646 ou cdsleslaurentiens@hotmail.com.

Bazar du Centre de pédiatrie sociale

Le mercredi 20 décembre de 8h30 à 11h30, venez habiller les enfants pour l’hiver. Au bazar, vous trouverez de nombreux vêtements pour enfants de 0 à 5 ans, de l’équipement pour bébé et plusieurs jeux. 1$ les 5 vêtements, 50 ¢ le jeu. Maison de l’Enfance: 1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage, en arrière du stationnement du CLSC de Saint-Laurent. Info: 514 333-8989, poste 521.

Messes à l’église Saint-Sixte

Les messes pour les fêtes de Noël et du Jour de l’An à l’église Saint-Sixte (1895, rue de l’Église) seront assurées par le Père Denis Marchand. Noël: deux messes avec animation à 20h, quatuor vocal à 22h, animateur de chant et orgue à minuit. Veille du jour de l’An: 17h. Jour de l’An: 10h30.

École alternative Jonathan

Une école publique à échelle humaine favorisant l’autonomie des enfants et la participation des parents grâce à un apprentissage par projets. Vous aimeriez y inscrire vos enfants pour la rentrée de septembre 2018? Une soirée d’information pour les parents intéressés à en apprendre plus sur ce projet éducatif aura lieu le 24 janvier ou le 31 janvier. Consulter jonathan.ecolesaintlaurent.ca pour vous inscrire et obtenir plus de détails.

Soutien aux aînés en deuil

Vous connaissez une personne dans votre entourage qui vit un deuil ou une perte? Vous pensez qu’elle a besoin de soutien? Référez-la au Centre ABC! Nous offrons un groupe de soutien aux aînés en deuil. Les prochaines rencontres se tiendront du 19 janvier au 23 mars 2018, tous les vendredis de 14h à 16h, au 910 avenue Sainte-Croix. Info: 514 744-5511, poste 221.

Cours aquatiques au YMCA Saint-Laurent

C’est l’hiver, mais pas chez nous! La piscine du YMCA Saint-Laurent reprend vie. On offre des cours de natation pour adulte avec deux niveaux (débutant, intermédiaire), 2 cours d’aquaforme et aussi des cours privés. Info: 514 747-9801 au 1745, rue Décarie.

Suivi de grossesse

Vous êtes enceinte? Vous traversez une période difficile? Vous êtes à la recherche d’un médecin pour votre grossesse? Contactez Carole au Centre de pédiatrie sociale de Saint Laurent: 514 333-8989, poste 528 ou c.robineau@aucoeurdelenfance.ca

Atelier Grandir ensemble

Pour les parents et enfants de 2 à 5 ans: échanges entre parents sur l’éducation et le développement des enfants pendant qu’ils jouent, au Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent. Une fois par semaine le mardi ou le jeudi de 9h30 à 11h30. Inscription: 514 333-8989, poste 521.

Orchestre symphonique en recrutement

L’orchestre symphonique Blüpix recherche des musiciens amateurs de bon niveau pour jouer un répertoire non conventionnel avec des arrangements personnalisés dans le Grand Montréal. Musique de films, de jeux vidéo, de comédies musicales, musique rock, jazz et pop seront au rendez-vous. orchestreblupix.com ou orchestreblupix@gmail.com