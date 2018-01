Agenda communautaire du 17 janvier 2018

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif de Saint-Laurent. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’un maximum de 75 mots, au moins une semaine avant la parution à nouvellessaint-laurent@tc.tc.

Centre des femmes de Saint-Laurent

Atelier pour les mamans Mère aimante, consciente et épanouie «La résolution de conflits» lundi 22 janvier, de 9h30 à 11h30. Atelier créatif visant l’inclusion et la cohésion sociale de toutes les femmes «Aller à la rencontre de l’autre, histoires entrelacées» les mercredis, du 17 janvier au 7 mars, de 13h30 à 15h30. Pour la nouvelle année, apportez votre lunch et venez manger avec nous jeudi 18 janvier dès 12h. Inscription: 514 744-3513.

Préparation à l’emploi

Le SORIF invite les femmes cheffes de famille monoparentale qui désirent faire un retour au travail ou aux études à s’inscrire maintenant au programme préparatoire à l’emploi qui débutera le 30 janvier. Ce programme d’une durée de 15 semaines à temps plein offre une multitude d’ateliers pour vous aider à réintégrer le marché du travail ou à faire un retour aux études. Il peut vous faire bénéficier d’allocations d’aide à l’emploi, de frais de garde et de transport octroyés par Emploi-Québec. Inscription: 514 271-3866.

Soirée-bénéfice au profit des enfants

Une soirée organisée par Amnistie International Brébeuf ainsi que le Comité altermondialiste de Brébeuf (CAB) permettra de récolter des fonds pour la Fondation Trône d’enfants, créé par une Laurentienne pour aider des enfants partout dans le monde. Expositions d’oeuvres d’art, performance musicale d’une pianiste, brève présentation des comités et des causes appuyées sont au programme le 15 février à 18h au Collège Jean-de-Brébeuf. Info: 514 629-6505.

Carrefour Jeunesse Emploi

Vous êtes à 8 semaines de trouver un emploi, faites vite les places sont limitées! Recevez une allocation de participation de 11,25 $/heure pour 30 heures d’implication par semaine pendant 8 semaines. Nous allons collaborer avec vous pour vous trouver un emploi à temps plein (35 h/semaine minimum). Critères d’admission applicable Info: Marie-Claude Lépine 514 855-1616, poste 225.

Soutien aux aînés en deuil

Vous connaissez une personne dans votre entourage qui vit un deuil ou une perte? Vous pensez qu’elle a besoin de soutien? Référez-la au Centre ABC! Nous offrons un groupe de soutien aux aînés en deuil. Les prochaines rencontres se tiendront du 19 janvier au 23 mars 2018, tous les vendredis de 14h à 16h, au 910 avenue Sainte-Croix. Info: 514 744-5511, poste 221.

Cours aquatiques au YMCA Saint-Laurent

C’est l’hiver, mais pas chez nous! La piscine du YMCA Saint-Laurent reprend vie. On offre des cours de natation pour adulte avec deux niveaux (débutant, intermédiaire), 2 cours d’aquaforme et aussi des cours privés. Info: 514 747-9801 au 1745, rue Décarie.

Suivi de grossesse

Vous êtes enceinte? Vous traversez une période difficile? Vous êtes à la recherche d’un médecin pour votre grossesse? Contactez Carole au Centre de pédiatrie sociale de Saint Laurent: 514 333-8989, poste 528 ou c.robineau@aucoeurdelenfance.ca

Atelier Grandir ensemble

Pour les parents et enfants de 2 à 5 ans: échanges entre parents sur l’éducation et le développement des enfants pendant qu’ils jouent, au Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent. Une fois par semaine le mardi ou le jeudi de 9h30 à 11h30. Inscription: 514 333-8989, poste 521.

Orchestre symphonique en recrutement

L’orchestre symphonique Blüpix recherche des musiciens amateurs de bon niveau pour jouer un répertoire non conventionnel avec des arrangements personnalisés dans le Grand Montréal. Musique de films, de jeux vidéo, de comédies musicales, musique rock, jazz et pop seront au rendez-vous. orchestreblupix.com ou orchestreblupix@gmail.com