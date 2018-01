Portes ouvertes au cégep de Saint-Laurent

Les futurs étudiants du cégep de Saint-Laurent pourront assister à des prestations artistiques, des cours de langue et des expériences scientifiques à l’occasion des portes ouvertes de l’établissement, le 7 février, de 19h à 21h. Ils découvriront également les 11 programmes préuniversitaires et neuf programmes techniques offerts, en plus de rencontrer les membres du personnel et les enseignants. Le cégep propose également onze doubles Diplômes d’études collégiales (DEC), notamment un nouveau en sciences humaines et langues, et des programmes pour les adultes.

Plus d’infos sur cegepsl.qc.ca.