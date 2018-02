Fin de semaine féerique

Pendant trois jours, petits et grands pourront pratiquer des activités hivernales gratuitement à l’occasion de la 25e édition de la Féerie d’hiver, à Saint-Laurent.

Le coup d’envoi sera donné au parc Beaudet, sur le boulevard Décarie, avec du patinage sur le sentier éclairé, de 18h à 21h, le 9 février. Le lendemain, les Laurentiens pourront se réchauffer autour d’un feu de camp au parc-nature du Bois-de-Liesse, où seront créées des sculptures sur glace. L’activité se tient de 13h à 16h au chalet d’accueil des Champs, au 3555, rue Douglas-B.-Floreani.

Enfin, la fin de semaine culminera le dimanche 11 février, de 10h à 15h, autour du thème cirque et fête foraine. Tours de carrioles en chevaux, patinage, jeux d’hiver, structures gonflables, ateliers de cirque, danse et chocolat chaud sont au rendez-vous au parc Gohier, situé à l’angle des rues Buchanan et de l’Église près du métro Du Collège.