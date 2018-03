Agenda communautaire du 21 mars 2018

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif de Saint-Laurent. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’un maximum de 75 mots, au moins une semaine avant la parution, à nouvellessaint-laurent@tc.tc.

Bazar du centre de pédiatrie sociale

Le mercredi 21 mars de 8h30 à 11h30, venez habiller les enfants pour l’hiver. Au bazar, vous trouverez de nombreux vêtements pour enfants de 0 à 5 ans, de l’équipement pour bébé et plusieurs jeux. 1 $ les 5 vêtements, 0,50 $ le jeu! À la Maison de l’Enfance au 1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage, en arrière du stationnement du CLSC de Saint-Laurent. Info: 514 333-8989, poste 521.

Centre des femmes

Atelier pour les mamans Mère aimante, consciente et épanouie «Les impacts des stéréotypes sur nos enfants», lundi 26 mars, de 9h30 à 11h30. Inscription: 514 744-3513. Adresse: 685, boul. Décarie, bur. 101.

Jumelage culturel

Les inscriptions sont en cours pour le prochain groupe qui débute au mois de mars. Les Auébécois-es qui désirent être mentor d’un-e immigrant-e sont les bienvenus-es. L’objectif de cette activité est de rapprocher les cultures du pays d’accueil et du pays d’origine. Nul doute qu’il y a beaucoup à apprendre des différences qui sont avant tout des richesses culturelles à partager. Info: Loubna Regragui au 514 748-2007, poste 244.

Club de l’Âge d’Or Saint-Hippolyte

Le Club de l’Âge d’Or Saint-Hippolyte offre des Exercices du matin avec Jean Lamoureux, un éducateur physique spécialisé, les mardis et/ou les jeudis, pour 10 semaines. La session du printemps commencera le mardi 10 avril ou le jeudi 12 avril, de 10h30 à 11h30, au sous-sol de l’église, 1415, rue Filion, angle Tassé. Inscription 30 minutes avant le début des cours. Info: 514 747-4300.

Cercle de Fermières

Fondé en Mai 1942, le Cercle de Fermières Saint Laurent fête en 2017-2018 son 75e anniversaire. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour le dîner de clôture qui aura lieu le dimanche 29 avril à 11h30. Il sera suivi d’une prestation du groupe Les Danseux. Merci de réserver vos billets avant le 15 avril. Coût: 35 $. Info: 514 856-9118 ou 514 583-7345 et cfqstlau16@gmail.com.

Chorale

Joignez-vous à une chorale d’aînés dynamique et joyeuse. Répétitions au 10 005, avenue de Bois-de-Boulogne les mardis de 13h à 15h30. Voix de basses et de ténors particulièrement appréciées. Info: Louise Lachance 514 331-5559.

Matériel et bénévoles requis

Vous désirez faire de la place dans vos armoires? Vous avez un (ou plusieurs) talent(s) à partager? Les Demeures Sainte-Croix, résidences pour personnes aînées à Saint-Laurent, viennent tout juste de créer une salle multifonctionnelle où les résidents feront divers travaux: tricot, couture, bricolage, peinture, etc. Nous avons besoin de matériel pour réaliser les activités et nous accepterions volontiers des bénévoles pour tenir des ateliers d’artisanat de toutes sortes. Si vous pouvez répondre à nos besoins, merci de contacter Louise Savard au 514 856-9118.

Viens jouer

Espace de jeu pour explorer et faire des rencontres. Sans inscription pour les parents et enfants de 0 à 5 ans. Tous les lundis de 13h à 15h à la Maison de l’enfance. 1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage. Info: 514 333-8989, poste 521.

Accompagnement personnalisé pour les aînés

Vous êtes âgé(e) de 65 ans et plus et vivez à domicile ou en résidence? Vous souhaitez sortir et réaliser des activités de loisirs? C’est possible avec le nouveau programme de jumelage APIC. Participez à toutes les activités qui vous tiennent à cœur avec la présence et le soutien d’un bénévole du Centre ABC. Info: 514 744-5511, poste 221.

J’attends bébé en couple

Atelier en couple pour mieux accueillir bébé. Partage d’expériences d’ici et d’ailleurs, de ressources, d’outils corporels pour bien vivre la grossesse et l’accouchement. Sur inscription un samedi par mois de 10h à 12h. Service de garde disponible. Au Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent. Info: 514 333-8989, poste 521.

Soutien aux aînés en deuil

Vous connaissez une personne dans votre entourage qui vit un deuil ou une perte? Vous pensez qu’elle a besoin de soutien? Référez-la au Centre ABC! Nous offrons un groupe de soutien aux aînés en deuil. Les rencontres se tiennent tous les vendredis de 14h à 16h pendant 10 semaines au 910, avenue Sainte-Croix. Info: 514 744-5511, poste 221.

Orchestre symphonique en recrutement

L’orchestre symphonique Blüpix recherche des musiciens amateurs de bon niveau pour jouer un répertoire non conventionnel avec des arrangements personnalisés dans le Grand Montréal. Musique de films, de jeux vidéo, de comédies musicales, musique rock, jazz et pop seront au rendez-vous. orchestreblupix.com ou orchestreblupix@gmail.com